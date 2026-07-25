La inesperada decisión que tomó Aprevide para Tigre y Nacional tras los graves incidentes en Uruguay

Aprevide habilitó la presencia de simpatizantes uruguayos en el José Dellagiovanna, días después de la emboscada que sufrieron hinchas de Tigre en Montevideo.

Los hincha de Tigre sufrieron una emboscada en Uruguay frente a Nacional y hay tensión de cara a la revancha en Victoria por una curiosa determinación de Aprevide.

Tigre se prepara para disputar uno de los partidos más importantes de su temporada, pero la previa quedó marcada por una decisión que encendió las alarmas en materia de seguridad. A pesar de los graves incidentes que sufrieron los simpatizantes del Matador en Montevideo, Aprevide autorizó la presencia de público visitante para la revancha frente a Nacional en el estadio José Dellagiovanna.

De esta manera, alrededor de 2500 hinchas del conjunto uruguayo podrán ocupar un sector del estadio de Victoria en el encuentro correspondiente a la vuelta de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. La medida fue adoptada tras gestiones realizadas por ambas instituciones y estará acompañada por un operativo de seguridad reforzado.

Micros de Tigre fueron baleados en Uruguay La decisión llega pocos días después de un episodio que generó fuerte preocupación. Cuando los micros que trasladaban a los simpatizantes de Tigre abandonaban Montevideo rumbo a Colonia para regresar a Argentina, fueron atacados en las inmediaciones de la Ruta 1 y la avenida Cibils. Según denunció el club, uno de los colectivos recibió varios impactos de bala y un hincha resultó herido, aunque se recuperó fuera de peligro.

Tras lo ocurrido, Tigre emitió un duro comunicado en el que condenó los hechos. “Repudiamos estos hechos y condenamos de manera absoluta cualquier manifestación de violencia. El fútbol debe ser una fiesta y bajo ninguna circunstancia debemos aceptar que se ponga en riesgo la integridad física de nuestra gente”, expresó la institución de Victoria.

El comunicado que emitió Tigre tras la barbarie en Montevideo COMUNICADO OFICIALEl Club Atlético Tigre manifiesta su más enérgico repudio ante los gravísimos hechos de violencia sufridos por nuestros socios, socias e hinchas durante su viaje de regreso desde la ciudad de Montevideo, en el marco del encuentro disputado frente al Club… pic.twitter.com/sJZBc2kqt7 — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) July 22, 2026 Más allá de la tensión generada por esos incidentes, las autoridades resolvieron permitir la presencia de los simpatizantes del Bolso en Buenos Aires. Por ese motivo, se implementarán medidas especiales para evitar cruces entre ambas parcialidades antes, durante y después del encuentro.