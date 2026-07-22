"Me sacaron una bala calibre 9 milímetros", el hincha de Tigre herido en Uruguay habló tras el brutal ataque

Un hincha de Tigre resultó herido de bala en Uruguay después del triunfo 3-0 ante Nacional por la Copa Sudamericana . El ataque ocurrió cuando una caravana de micros que trasladaba los hinchas del club argentino circulaba por Montevideo rumbo a Colonia, desde donde emprenderían el regreso al país.

El hecho se produjo en la zona de Ruta 1 y avenida Cibils. Según la información difundida, alrededor de 15 ómnibus formaban parte del traslado de los hinchas. Uno de los vehículos fue alcanzado por varios disparos, lo que obligó a detener la marcha y a activar la asistencia para los pasajeros.

Juan , el hincha herido, habló con TN después de regresar a Buenos Aires y contó cómo vivió el ataque. “Bien, me duele mucho la mano ; ahora voy a ir a la clínica para que me atiendan. En Uruguay me hicieron las primeras curaciones. Dentro de todo, fue una desgracia con suerte ”, dijo.

Luego explicó que los médicos le extrajeron una bala. “ Era calibre nueve milímetros la bala que tiraron porque me la sacaron del cuerpo y, gracias a Dios, no pasó nada cuando me revisaron en el hospital. Tengo una herida en el brazo y otra acá en la mano ”, relató.

El hincha también reconstruyó el momento del ataque. Según su testimonio, ocurrió entre media hora y una hora después del partido, cuando viajaba en un micro del club junto a otros socios. Contó que estaba por acostarse para dormir después de comer un sándwich cuando vio el inicio de la agresión.

“Veo en la vereda de la mano derecha el fogonazo y escucho los impactos. Ahí yo me tiro al piso y siento que una bala me pega acá y otra en el dedo. En el momento no me di cuenta mucho de lo que era; después sí”, señaló.

Tras los disparos, el micro avanzó unos 200 metros y se detuvo. El hombre fue bajado del vehículo y trasladado por un patrullero hasta un hospital. Allí lo esperaba una cirujana, que lo atendió de urgencia. “Me recauchutó como pudo el dedo, me curó esta herida y ahora tengo que ir a la clínica”, expresó.

Así fue el ataque al micro de hinchas de Tigre en Uruguay

El hincha herido también habló de su vínculo con Tigre. Contó que sigue al equipo desde 1983 y que suele acompañarlo cuando su situación económica se lo permite. Mencionó viajes a Chicago en 2007, Chacarita y Quilmes, y comparó distintos momentos de violencia en el fútbol.

“Siempre hubo lío en la cancha. Yo soy viejo, yo voy desde que las dos hinchadas salían juntas. En ese momento era mucho más complicado que ahora, pero ahora está todo mucho más violento, está muy zarpado”, afirmó.

Pese a lo ocurrido, aseguró que volverá a la cancha. “El martes voy a la cancha, ya está, de vuelta. Jugamos con Nacional y me van a invitar generosamente a la platea porque yo siempre voy a la popular. Vamos a ir”, dijo.

Cómo fue el ataque en Uruguay

De acuerdo con la información publicada por el medio El País, los colectivos fueron interceptados por una sucesión de disparos. Según esa reconstrucción, se escucharon varias detonaciones y ruidos de metralleta. Fuentes policiales indicaron que al menos un fanático de Tigre resultó herido.

Después del ataque, efectivos policiales y ambulancias acudieron al lugar para asistir a los hinchas. En paralelo, la comisión directiva de Tigre trabajó en la asistencia de los demás pasajeros para garantizar la continuidad del viaje hacia Buenos Aires.

Los pasajeros del micro 7 permanecieron en una comisaría mientras avanzaban las actuaciones vinculadas con el ataque. En tanto, los pasajeros del micro 3 fueron reubicados de manera provisoria en otra unidad. Según precisaron desde el club, otro colectivo los esperaría en la frontera para completar el regreso.