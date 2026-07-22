La insólita chicana de Nacional de Uruguay a Tigre por la final perdida de Argentina, antes de caer 3-0 de local

En la previa del cruce por la Sudamericana, Nacional se burló de la derrota de la Albiceleste ante España y luego Tigre le propinó una goleada. ¿Qué hicieron?

Tigre posó con una bandera en apoyo a la Selección argentina antes del duelo con Nacional en Uruguay.

La Copa Sudamericana volvió a la acción este martes y el primer cruce dejó una escena que mezcló folclore, revancha y fútbol. Antes del inicio del duelo entre Nacional y Tigre por la ida de los playoffs, los uruguayos intentaron cargar al equipo argentino por la reciente derrota de la Selección en la final del Mundial 2026.

Mientras ingresaban los simpatizantes del Matador al Gran Parque Central, desde los altoparlantes hicieron sonar "Superestrella", el tema de Aitana que se convirtió en una de las canciones emblema de España durante su camino al título. La chicana, sin embargo, tuvo un detalle llamativo: la propia Roja había eliminado a Uruguay en fase de grupos al imponerse 1-0 en la última fecha.

Video: así fue la burla de Nacional a Tigre en la previa del partido en Montevideo Nacional de Uruguay chicaneó a Tigre con una canción de Aitana por la final que Argentina perdió ante España. Video: PasesUruguay La venganza del Matador: de la goleada a "ole" que bajó desde la tribuna Pero el karma llegó antes de lo esperado. Una vez que empezó a rodar la pelota, Tigre fue ampliamente superior y silenció el estadio con una contundente 3-0. Jalil Elías abrió el marcador, Ignacio Russo amplió la ventaja y Elías Cabrera selló la goleada para que los de Victoria metieran un pie y medio en octavos.

Como si eso fuera poco, sobre el final del partido llegó la respuesta desde la tribuna visitante. Con Nacional completamente superado, los hinchas argentinos acompañaron el toque de sus jugadores con el clásico "ole", devolviendo la provocación que habían recibido algunas horas antes.