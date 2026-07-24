Tras el "no" de Guardiola y Ancelotti, la Selección de Italia designó a un ídolo nacional como nuevo DT

Luego de que Guardiola y Ancelotti rechazaran el cargo, la FIGC logró acordar con un destacado exfutbolista para que se haga cargo de la Selección de Italia.

Tras quedar afuera del Mundial 2026 en abril, la tercera edición consecutiva de la que se ausentó, Gennaro Gattuso decidió presentar su renuncia y desde entonces la Selección de Italia se encuentra sin DT. Con una importante reestructuración y con Paolo Maldini como nuevo director deportivo, la FIGC puso manos a la obra para buscar quien tome las riendas.

En la última semana se acercó a dos entrenadores consagrados como Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, pero los dos rechazaron la propuesta. Ante ambas negativas, le ofrecieron el cargo a un exfutbolista e ídolo de la Nazionale, que ya dio el sí y se espera que en los próximos días se haga oficial su contratación.

Andrea Pirlo aceptó ser el nuevo DT de la Selección de Italia Andrea Pirlo firmará contrato con Italia hasta el Mundial 2030. @JuventusFC Se trata de Andrea Pirlo, quien ya llegó a un acuerdo verbal con la Federación Italiana y ahora queda cerrar detalles contractuales para confirmarlo y anunciarlo de manera definitiva al frente de la Squadra Azzurra, según adelantó este viernes el periodista Fabrizio Romano en X. Se trataría de un proyecto a largo plazo por cuatro años, hasta finalizado el Mundial 2030, cuya clasificación será el gran objetivo.

Si bien su rol de leyenda histórica del fútbol italiano no se la discuta nadie, llama un poco la atención que lo hayan contratado como director técnico, ya que su experiencia previa en este rol no es muy alentadora. Desde que colgó los botines y se calzó el saco, acumuló experiencias fallidas en la Juventus -dirigió en 2020/21 la primera temporada sin título liguero tras ganar 9 campeonatos de Serie A consecutivos- el Fatih Karagumruk de Turquía, la Sampdoria en la Serie B italiana y el Dubai United de la Segunda División de Emiratos Árabes.