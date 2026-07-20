¿Vuelve al ruedo? Pep Guardiola recibió una oferta concreta para dirigir a una histórica selección

Tras su ida del Manchester City, una potencia que busca resurgir se reunió con Pep Guardiola para ofrecerle el cargo de entrenador. Los detalles.

Con el Mundial 2026 ya en los libros de historia, las selecciones empezaron a mover fichas. Y una de las que busca dar un golpe sobre la mesa es Italia, que después de una década para el olvido quiere volver a ocupar un lugar entre las potencias. Para eso, la Federación Italiana apuntó bien alto: el elegido para iniciar la reconstrucción es Pep Guardiola.

¿Pep Guardiola a Italia? El plan que empieza a tomar cada vez más fuerza El entrenador catalán quedó libre tras dar por cerrado su ciclo en el Manchester City y rápidamente pasó a convertirse en uno de los técnicos más codiciados del mercado. Para la Azzurra siempre fue una tentación, pero esta vez decidió avanzar en serio.

Según reveló Sky Italia, durante el último fin de semana hubo una reunión en Barcelona entre Guardiola, Paolo Maldini y Leonardo, uno de los hombres fuertes del nuevo proyecto deportivo italiano. El encuentro fue el primer acercamiento formal y tuvo como objetivo presentar la idea de trabajo y evaluar si el español está dispuesto a aceptar el desafío.

Italia quiere a Pep Guardiola como nuevo DT. EFE En Italia entienden que llegó el momento de empezar desde cero. Después de quedarse afuera de los Mundiales de 2018, 2022 y también de la edición 2026, la tetracampeona del mundo atraviesa una de las etapas más difíciles de su historia y pretende revertirla cuanto antes.

La hoja de ruta ya está definida: construir un equipo competitivo para la Eurocopa 2028, que se jugará en el Reino Unido e Irlanda, y llegar con un seleccionado consolidado al Mundial 2030.