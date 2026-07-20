El conmovedor mensaje de Lionel Messi tras perder la final del Mundial: "El dolor es muy grande"

El capitán argentino compartió una profunda reflexión en sus redes, agradeció el apoyo de los hinchas y felicitó al nuevo campeón del mundo.

Lionel Messi rompió el silencio luego de la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el capitán compartió una emotiva reflexión sobre el duro golpe que significó perder el bicampeonato y agradeció el respaldo de los hinchas durante toda la competencia.

En su mensaje, el rosarino reconoció que la derrota dejó una profunda tristeza, aunque también destacó el recorrido realizado por el equipo de Lionel Scaloni. Además, remarcó el orgullo que siente por haber alcanzado una nueva final de la Copa del Mundo y por el compromiso que mostró el plantel durante todo el torneo.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", escribió.

Lionel Messi, conmovido tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Noticias Argentinas El agradecimiento de Messi a los hinchas argentinos En la parte final de su publicación, Messi agradeció los miles de mensajes de apoyo que recibió después de la final y valoró la unión que volvió a generar la Selección argentina a lo largo del Mundial.

"Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", expresó el capitán, quien disputó en Estados Unidos, México y Canadá su última Copa del Mundo.