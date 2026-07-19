La dura decisión de Lionel Messi y el plantel argentino tras la derrota en la final con España

Luego del doloroso 0-1 en Nueva Jersey que frustró el bicampeonato, la Selección argentina tomó una determinación que refleja el dolor y la desazón del grupo.

La Selección argentina no pudo defender el título y cayó por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026. Un gol de Ferrán Torres a los 107 minutos del tiempo suplementario terminó por inclinar la balanza en el MetLife Stadium y esta vez no hubo épica de la Albiceleste, que igual se cerró el torneo con la frente en alto.

El golpe fue tan duro que, una vez consumada la derrota, ningún futbolista argentino habló con la prensa. El único que tomó la palabra fue Lionel Scaloni, quien además dejó un título impactante al confirmar que tiene decidido dejar su cargo en diciembre, fecha en la que finaliza su contrato.

Mientras el Gringo enfrentaba los micrófonos en una emotiva conferencia, el resto del plantel atravesaba uno de los momentos más dolorosos de todos. Lejos de cualquier gesto o declaración, los jugadores optaron por el silencio y abandonaron el estadio atravesados por una angustia imposible de disimular.

Lionel Messi, que se quebró al recibir la medalla de subcampeón del mundo, encabezó la salida de la delegación argentina. Con la cabeza baja y el rostro marcado por la desilusión, el capitán caminó junto a sus compañeros sin emitir palabra alguna, reflejando el impacto de una derrota que puso fin al sueño del bicampeonato.