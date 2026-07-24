La picante advertencia de Jürgen Klopp en su presentación como DT de Alemania: "Si van por mi familia, me voy"

Jürgen Klopp se convirtió oficialmente en el nuevo entrenador de la Selección de Alemania y en su presentacion lanzó fuertes declaraciones a la prensa.

Jürgen Klopp ya empezó a escribir su historia al frente de la Selección de Alemania, pero su primera conferencia de prensa dejó mucho más que un mensaje de ilusión. El exentrenador de Liverpool asumió el desafío de reconstruir a una potencia golpeada tras un nuevo fracaso mundialista y, antes de hablar de fútbol, decidió marcar la cancha con una advertencia que nadie esperaba.

El flamante seleccionador, que regresa a los bancos luego de dos años alejado de la actividad, aseguró que su principal objetivo será volver a unir al pueblo alemán detrás del equipo nacional: "La selección tiene la capacidad de unirnos a los alemanes como casi ninguna otra cosa. Tenemos que construir un equipo que disfrute del fútbol, que luche por el otro y con el que la gente vuelva a sentirse identificada", expresó durante su presentación.

Pero el clima cambió rápidamente cuando apuntó directamente contra los medios de comunicación. Klopp recordó el trato que, según él, recibió Julian Nagelsmann tras el Mundial y Thomas Tuchel durante su etapa en Inglaterra, y dejó una frase que resonó en toda Alemania: "No estoy aceptando este trabajo por mí. Lo hago a pesar de haber visto cómo trataron a Julian Nagelsmann y a Thomas Tuchel".

La picante advertencia de Klopp tras ser presentado como el nuevo DT de Alemania Klopp fue presentado como nuevo DT de Alemania. EFE Lejos de quedarse ahí, el entrenador elevó todavía más el tono y dejó en claro cuáles son sus límites: "El día que no me quieran más, me voy sin indemnización. Si mañana dicen que soy basura, me voy. Si la Federación no me quiere más, me voy. Pero si se comportan mal y van por mi familia, también me voy", lanzó, dejando una de las declaraciones más fuertes de su carrera.