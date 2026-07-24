Por qué un sector del césped de la Bombonera lució de otro color en el partido ante O'Higgins

Durante el triunfo ante el conjunto chileno, la Bombonera lució otro color en una parte del césped y eso se debe a un motivo particular. ¿Cuál es?

La Bombonera lució otro color de césped en una parte de la cancha.

Ni bien comenzó el partido entre Boca y O'Higgins por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana, hubo un detalle que no pasó inadvertido para nadie. En medio del verde habitual de la Bombonera apareció una llamativa franja de césped con un color mucho más intenso, una imagen que despertó todo tipo de especulaciones entre los hinchas.

La explicación llegó rápidamente. Ese sector había sido resembrado días atrás y todavía se encontraba en pleno proceso de asentamiento. Con el correr del encuentro quedó en evidencia que el terreno seguía sensible: el césped se levantó en varias jugadas e incluso Dylan Gorosito terminó resbalándose sobre esa zona, una consecuencia directa de los trabajos realizados.

El motivo por el cual el césped de la Bombonera lució de otro color en el partido ante O’Higgins Un sector del césped de la Bombonera lució de otro color en el partido ante O'Higgins. Prensa Boca Pero el estado del campo no fue la única novedad que presentó la Bombonera. El club aprovechó la noche copera para mostrar oficialmente la renovación de la platea baja L, una obra que forma parte del proyecto de modernización y futura ampliación del estadio.

La remodelación incluyó la demolición del antiguo muro perimetral y la construcción de una nueva estructura de hormigón, lo que permitió sumar 1.800 metros cuadrados al sector. Además, el pasillo pasó de tener apenas un metro y medio de ancho a 13, mejorando considerablemente la circulación de los hinchas.