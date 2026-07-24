Luego de la derrota frente a Belgrano en el debut del Clausura, Ángel Di María habló sobre el camino recorrido de la Albiceleste durante el Mundial 2026.

La derrota de Rosario Central por 2-1 frente a Belgrano en el arranque del Torneo Clausura dejó mucho más que un partidazo en Córdoba. En su regreso al campeonato argentino, Ángel Di María fue uno de los protagonistas de la noche y, una vez finalizado el encuentro, sorprendió con una serie de declaraciones sobre la Selección argentina que no tardaron en generar repercusión.

La frase que más llamó la atención llegó cuando le preguntaron por el Mundial 2026 y el camino recorrido por la Albiceleste hasta la final perdida frente a España. Lejos de quedarse con el sabor amargo del subcampeonato, Fideo fue tajante: "Para mí el Mundial terminó ahí", aseguró, en referencia a la histórica remontada frente a Inglaterra en semifinales. Luego explicó el motivo: "Le dimos la alegría más grande al país".

La tremenda frase de Ángel Di María sobre el Mundial de la Selección argentina tras perder la final X @TNTSports El campeón del mundo también fue consultado por Lionel Messi y no dudó en respaldar al capitán, que a sus 39 años volvió a ser una de las grandes figuras de la Copa del Mundo: "Messi demostró lo que es y puede seguir hasta cuando quiera. Ojalá siga", expresó, alimentando la ilusión de los hinchas de seguir disfrutando al mejor jugador de la historia con la camiseta argentina.

Como no podía ser de otra manera, Di María también tuvo palabras para Lionel Scaloni, el entrenador que cambió la historia reciente de la Selección. Sin vueltas, dejó en claro cuál es su deseo de cara al futuro del ciclo: "Scaloni es la Scaloneta. Ojalá que siga. Como argentino me gustaría que siga muchos años más", afirmó con una sonrisa.