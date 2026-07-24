Con bajas de peso, Racing debuta en el Cilindro ante Gimnasia de La Plata: hora, TV y formaciones

El Racing de Juan Pablo Vojvoda hará su estreno en un interesante duelo en Avellaneda frente a Gimnasia, por la primera fecha del campeonato.

Racing se presenta en el Cilindro de Avellaneda ante Gimnasia (LP).

Racing comenzará su camino en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol este viernes, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata por la primera fecha.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el Cilindro de Avellaneda, y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Cómo llega Racing al debut del Clausura Racing llega a este encuentro luego de tener un espantoso primer semestre de 2026, donde quedó eliminado en los cuartos de final del Torneo Apertura, mientras que en la Copa Sudamericana protagonizó uno de los mayores papelones de los últimos años al despedirse en la fase de grupos.

Toda esta situación derivó en la salida del entrenador Gustavo Costas, quien fue reemplazado por Juan Pablo Vojvoda. Este último comenzó su ciclo la semana pasada, con una gran goleada 4-1 frente a Defensa y Justicia para avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina.

Racing viene de golear por 4-1 a Defensa en la Copa Argentina. Fotobaires La Academia está obligado a tener un semestre casi perfecto, ya que necesita sumar muchos puntos o conseguir algún título para clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de América.