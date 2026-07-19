El emotivo mensaje de Di María a la Selección argentina tras la derrota en la final: "Un país orgulloso"
Ángel Di María, que este Mundial le tocó verlo desde afuera, felicitó a sus excompañeros de la Selección argentina luego de la final perdida.
Tras un Mundial 2026 para el recuerdo, con remontadas increíbles y victorias épicas, como la semifinal contra Inglaterra, la Selección argentina terminó sucumbiendo en la final y cayó 1-0 contra España en el alargue. Un resultado doloroso, pero justo, ya que premió al mejor equipo del torneo y del partido, que incluso merecía ganar por mayor diferencia.
La Scaloneta sin duda quedó desdibujada y fue totalmente superada por el rival. Pero el camino y todos los logros que acumularon en los últimos 8 años no se los quita nadie, y así lo reconoció una pieza importantísima de todo este ciclo y que estuvo casi hasta el final, pero hoy no: Ángel Di María.
El posteo de Ángel Di María tras la final perdida
Retirado de la Albiceleste desde 2024, el Fideo siguió a la distancia el camino de sus excompañeros en la Copa del Mundo y, tras la caída de este domingo, les dedicó un emotivo mensaje en redes sociales: "Un país está orgulloso de ustedes. Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este Mundial. Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos", escribió en las historias de su cuenta de Instagram.
Y para cerrar el posteo, dejó una contundente definición sobre lo que logró el equipo conducido por Lionel Scaloni: "La mejor Selección de toda la historia de nuestro país. Cinco finales seguidas, nadie va a poder sacarles eso. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho".
Unas conmovedoras palabras de uno de los mejores jugadores argentinos de la historia, que fue clave en la obtención de las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, con goles en 3 de las finales. Una auténtica leyenda que no se olvida de sus hermanos de Selección, con los que supo dejar los colores celeste y blanco en lo más alto.