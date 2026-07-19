El emotivo mensaje de Di María a la Selección argentina tras la derrota en la final: "Un país orgulloso"

Ángel Di María, que este Mundial le tocó verlo desde afuera, felicitó a sus excompañeros de la Selección argentina luego de la final perdida.

Tras un Mundial 2026 para el recuerdo, con remontadas increíbles y victorias épicas, como la semifinal contra Inglaterra, la Selección argentina terminó sucumbiendo en la final y cayó 1-0 contra España en el alargue. Un resultado doloroso, pero justo, ya que premió al mejor equipo del torneo y del partido, que incluso merecía ganar por mayor diferencia.

La Scaloneta sin duda quedó desdibujada y fue totalmente superada por el rival. Pero el camino y todos los logros que acumularon en los últimos 8 años no se los quita nadie, y así lo reconoció una pieza importantísima de todo este ciclo y que estuvo casi hasta el final, pero hoy no: Ángel Di María.

El posteo de Ángel Di María tras la final perdida Di María felicitó a sus excompañeros en Instagram. @angeldimariajm Retirado de la Albiceleste desde 2024, el Fideo siguió a la distancia el camino de sus excompañeros en la Copa del Mundo y, tras la caída de este domingo, les dedicó un emotivo mensaje en redes sociales: "Un país está orgulloso de ustedes. Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este Mundial. Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos", escribió en las historias de su cuenta de Instagram.

Y para cerrar el posteo, dejó una contundente definición sobre lo que logró el equipo conducido por Lionel Scaloni: "La mejor Selección de toda la historia de nuestro país. Cinco finales seguidas, nadie va a poder sacarles eso. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho".