Cuándo llega la Selección argentina al país tras la final del Mundial 2026

Terminada la ilusión, la delegación de la Selección ya tiene definido el operativo de regreso. Sólo resta conocer cómo será el recibimiento de los hinchas.

La participación de la Selección argentina en el Mundial 2026 llegó a su fin con la derrota ante España en la final y el plantel ya prepara el regreso al país. Tras permanecer algunas horas más en Nueva York para completar los compromisos protocolares y la logística posterior al encuentro, la delegación emprenderá el vuelo de vuelta hacia Buenos Aires.

La planificación contempla que el chárter despegue entre la medianoche del domingo y las 3 de la madrugada del lunes. Desde la AFA organizaron una ventana de al menos seis horas después del partido para que jugadores, cuerpo técnico y dirigentes puedan abandonar el estadio, cumplir con las obligaciones oficiales y trasladarse hasta el aeropuerto.

La Selección emprende el regreso a Argentina después de la derrota ante España El momento en el que los jugadores de la Selección recibieron la medalla de subcampeón. EFE El viaje hacia Argentina tendrá una duración aproximada de 11 horas. Si no surgen demoras, el arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza se produciría durante el mediodía del lunes 20 de julio, donde se espera una importante presencia de hinchas.

Por el momento no existe una confirmación oficial sobre cómo será el recibimiento. La derrota en la final modificó los planes que podían existir en caso de consagración, aunque desde la AFA todavía no informaron si habrá algún acto especial o un recorrido previsto para que los fanáticos puedan acompañar al plantel.