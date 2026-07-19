Messi tuvo un gesto que emocionó al mundo Barcelona durante la final Argentina-España: qué hizo

Antes de ingresar al campo de juego, Lionel Messi fue a buscar a cada uno de los jugadores de su querido Barcelona. El video.

En la previa de una nueva final del Mundial, Lionel Messi volvió a protagonizar una imagen que rápidamente se hizo viral. Antes del inicio del duelo entre Argentina y España, el capitán de la Albiceleste se tomó unos segundos para saludar a varios futbolistas del seleccionado europeo con pasado y presente en el club que marcó su carrera: el Barcelona.

Mientras ambos equipos ingresaban al campo de juego, el rosarino se acercó uno por uno a los nueve jugadores españoles vinculados al conjunto catalán. Lejos de un saludo protocolar, el 10 compartió abrazos, besos y algunas breves conversaciones con quienes hoy representan al club donde escribió gran parte de su leyenda.

El momento más especial se dio con Pedri. Messi, que compartió plantel con el mediocampista surgido en La Masía durante sus últimos meses en Barcelona en 2021, lo recibió con un cálido abrazo y cruzó unas palabras antes de continuar con la fila de saludos.