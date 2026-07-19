La emotiva referencia de Scaloni a Sabella tras perder la final del Mundial: "Nos duele en el alma"

Golpeado por la derrota en la final ante España, Scaloni encontró consuelo en las palabras de uno de sus antecesores y conmovió al fútbol argentino.

Scaloni recordó una histórica frase de Sabella para describir el dolor de la derrota en la final ante España.

Lionel Scaloni comenzó hablando con serenidad después de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026 y, en medio de la tristeza por no haber podido defender el título, recordó una de las frases más emblemáticas de Alejandro Sabella para resumir el sentimiento que atravesaba a toda la delegación argentina.

El entrenador de la Selección apeló a un recuerdo que permanece muy vivo en la memoria futbolera del país. Se trata de las palabras que Sabella pronunció tras la final del Mundial de Brasil 2014, cuando Argentina cayó ante Alemania y se quedó a las puertas de la tercera estrella.

Scaloni recordó una frase eterna de Sabella para explicar el dolor de la final perdida Scaloni citó una frase eterna de Alejandro Sabella DSports Durante su análisis del partido y del recorrido realizado por el equipo en el torneo, Scaloni pidió rescatar aquel mensaje que dejó el exDT albiceleste. "Si las pudiera repetir... acuérdense eso que dijo Alejandro ese día en el predio de la AFA: 'Nos duele en el alma no haber podido llevar la copa'. Pero es un orgullo cómo han competido", expresó.

La referencia no pasó inadvertida. Sabella se convirtió en una figura muy querida para los hinchas argentinos luego de conducir al seleccionado a la final de 2014 y por la forma en la que afrontó aquella derrota. Sus palabras quedaron asociadas a la dignidad deportiva y al reconocimiento del esfuerzo realizado más allá del resultado.