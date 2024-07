La emoción de Di María tras retirarse campeón de América con la Selección: "Estaba escrito, era de..."

La Selección argentina alcanzó el bicampeonato de la Copa América tras vencer por 1 a 0 a la Selección de Colombia, en el día que quedará marcado a fuego en la historia de la Albiceleste no solo por haber conseguido ser la más ganadora del continente, sino también porque determinó el retiro de Ángel Di María.

El futbolista sumó su quinto título con la Selección argentina tras los Juegos Olímpicos 2008, la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial 2022. Lo hizo siendo determinante, jugó 117 minutos de una final para el recuerdo, que será lo último vistiendo esos colores.

Ya en conferencia de prensa, Di María no pudo disimular su alegría por el título obtenido. "La verdad que no... te puedo decir lo mismo que venía diciendo. Estaba escrito, era de esta manera. Se lo dije anoche a los chicos en la cena. Lo soñé, por eso dije que era la última Copa América y se terminaba acá. Soñé que llegábamos a la final, soñé que la ganaba, que me retiraba de esta manera".

En ese sentido, luego le agradeció a sus compañeros por los títulos obtenidos: "No sé qué decirte, la verdad. Tengo tantas sensaciones hermosas en el cuerpo. Como le dije anoche a los chicos, estoy eternamente agradecido a esta generación. Me dio todo, me hizo lograr lo que tanto busqué y hoy me voy de esta manera. Qué mejor que así".