Otro equipo de Primera División despidió a su DT y ya ¡son 9 los que se fueron en 11 fechas jugadas!

Tras una nueva jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional, un club anunció la salida "de común acuerdo" de su entrenador.

Con 30 equipos en la Liga Profesional de Fútbol, 16 cupos para clasificar a playoffs por los títulos, 12 plazas para torneos internacionales y apenas 2 descensos, se podría esperar que la presión para los equipos debería ser menor y los directores técnicos deberían tener un margen mayor de maniobra para mantenerse en el cargo y llevar adelante un proyecto.

Sin embargo, el fútbol argentino continúa siendo una auténtica picadora de carne para los entrenadores y, lejos de alivianar las cargas, parece cada día más difícil no solo durar un año en un equipo, sino siquiera un semestre. Este lunes, tras finalizar la fecha 12 del Torneo Apertura (con solo 11 jugadas por el lockout en la novena), Gimnasia y Esgrima de Mendoza anunció la salida de Ariel Broggi.

Ariel Broggi dejó de ser el DT de Gimnasia de Mendoza Ariel Broggi DT de Gimnasia Ariel Broggi se fue de Gimnasia tras perder con Newell's. Prensa Gimnasia y Esgrima Luego de lo que fue la derrota del sábado contra Newell's, que todavía no había ganado en este 2026, el Lobo mendocino informó en redes que "de común acuerdo", se decidió dar por finalizado el ciclo del DT que devolvió al club a Primera División después de 42 años en las categorías del Ascenso.

Broggi había llegado al Pituco a mediados del 2025 en reemplazo de Ezequiel Medrán y logró quedarse con el campeonato de la Primera Nacional, venciendo a Deportivo Madryn en la final. Pese a arrancar el Apertura con un triunfo sobre Central Córdoba, no logró mantener el rumbo y se fue tras 11 fechas en las que acumuló apenas 2 victorias, 3 empates y 6 derrotas.