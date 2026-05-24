Belgrano quiere hacer historia: cómo les fue a los equipos cordobeses en finales de Primera División

Belgrano va en busca de su primer título oficial. Talleres y Racing de Córdoba estuvieron muy cerca de ganar el campeonato nacional, pero quedaron en la puerta.

Belgrano de Córdoba tiene una cita con la historia. Esta tarde jugará contra River en el Mario Alberto Kempes la final del Torneo Apertura. Será su primera final por un título de Primera División en sus 121 años de existencia, por lo que pase lo que pase en el partido, sea cual sea el resultado, será una jornada única.

Pero una hipotética consagración también marcaría un hito histórico, no solo para el Pirata, sino para toda la provincia. Es que a pesar de su enorme tradición y sus importantes equipos, el fútbol cordobés nunca pudo sacar a un campeón de la liga argentina, aunque si hubo algunos que estuvieron cerca de la gloria.

Talleres de Córdoba fue el primero en llegar a una final de Primera División Talleres de Córdoba Nacional 1977 Talleres fue subcampeón del Nacional 1977 en una final histórica con Independiente. Archivo El primer cordobés en llegar a una final de Primera fue Talleres. Fue en el Campeonato Nacional 1977 y el equipo albiazul, dirigido en aquel entonces por Roberto Saporiti, cayó en el duelo decisivo (disputado en enero del '78) contra Independiente. Fueron dos empates, primero 1-1 en Avellaneda y luego 2-2 en Córdoba, y el Rojo se quedó con el título por la regla de gol de visitante.

La T volvería a ser dos veces seguidas subcampeón recientemente en las Ligas de 2023 y 2024, aunque en ambos casos por puntos y no por duelo directo. La finales siempre le fueron esquivas, ya que también perdió otras dos por Copa Argentina en 2020 y 2022, aunque logró romper su maldición en la Supercopa Internacional 2023 frente a River, trofeo disputado recién en 2025.

Racing de Córdoba también estuvo muy cerca Racing de Córdoba Nacional 1980 Racing de Córdoba perdió la final del Nacional 1980 contra Rosario Central. Archivo El segundo equipo de la provincia en llegar a un partido por el campeonato fue Racing de Córdoba en el Nacional 1980. En aquella oportunidad, su rival fue Rosario Central. La Academia de Nueva Italia perdió 5-1 en la ida en el Gigante de Arroyito, y aunque remontó en la revancha como local y ganó 2-0, no le alcanzó para igualar la serie y cayó en el global por 5-3.