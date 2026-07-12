Konaté le respondió a Lamine Yamal y le puso picante a la semifinal entre Francia y España

Francia y España definirán este martes un lugar en la final del Mundial 2026 y la previa ya empezó a jugarse fuera de la cancha con un cruce de declaraciones.

La semifinal entre Francia y España sumó un nuevo capítulo de tensión en la previa. Ibrahima Konaté salió al cruce de las declaraciones de Lamine Yamal, quien había asegurado que si alguna selección debía sentir presión era Francia, recordando las recientes eliminaciones sufridas ante el conjunto español.

La frase del joven delantero de Barcelona no pasó inadvertida en la concentración francesa. "Si Francia tiene que temer a alguien somos nosotros, ya que somos los que los hemos eliminado antes", había dicho Yamal tras confirmarse el choque entre ambas potencias europeas.

La respuesta de Konaté a Yamal Konaté respondió a Lamine Yamal y calentó la previa de un partidazo. DSports Consultado sobre esas declaraciones, el defensor francés fue directo y evitó entrar en provocaciones. "Puede decir lo que quiera...", respondió en la zona mixta cuando le preguntaron por las palabras del atacante español.

Acto seguido, el zaguero dejó clara la postura del plantel francés de cara al encuentro. "No, miedo no, no hay que tener miedo a nadie, sino mantenerse con humildad y no caer en esa trampa, especialmente en este momento de la competición", sostuvo.

Francia piensa en el equipo y no solo en Yamal Konaté también aseguró que dentro del seleccionado francés intentan mantenerse alejados del ruido mediático que suele rodear este tipo de partidos. "Honestamente, no escuchamos lo que se dice. Vamos a tratar de prepararnos lo mejor posible y al final del partido veremos para quién sale favorable", afirmó.