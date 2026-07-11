Lamine Yamal le puso mucho picante a la semifinal del Mundial: su provocadora frase para Francia

El delantero español habló tras la clasificación a semifinales y dejó un mensaje que elevó la temperatura antes del próximo desafío.

El Mundial 2026 ya tiene una de sus semifinales definidas. España y Francia se enfrentarán el próximo martes 14 de julio por un lugar en la final, luego de superar sus respectivos compromisos de cuartos de final. En la previa de ese esperado choque, Lamine Yamal dejó una declaración desafiante dirigida al conjunto francés.

El joven delantero español fue una de las figuras en la victoria sobre Bélgica y, aunque no convirtió ni dio asistencias, fue elegido el mejor jugador del partido gracias a su desequilibrio ofensivo. Fue el futbolista con más gambetas completadas y más remates del encuentro, una muestra del crecimiento que mostró desde el inicio del torneo.

Cabe recordar que Yamal llegó al Mundial con molestias físicas y por ese motivo tuvo una participación limitada en los primeros partidos. Sin embargo, con el correr de la competencia fue recuperando protagonismo hasta convertirse nuevamente en una de las principales cartas ofensivas de la selección española.

Lamine Yamal, la joven figura de la selección española. EFE La desafiante frase de Yamal para Francia Tras sellar la clasificación a semifinales, el atacante fue consultado por el duelo que se viene y respondió con una frase que rápidamente generó repercusión: “Creo que si Francia tiene que temer a alguien somos nosotros ya que somos los que los hemos eliminado antes”, aseguró Yamal, en referencia al antecedente reciente entre ambos seleccionados.

El futbolista del Barcelona también expresó su felicidad por seguir en carrera en la Copa del Mundo. “Estoy tan feliz… Vamos a semifinales, seguimos adelante”, afirmó.