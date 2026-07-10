Lamine Yamal lanzó una fuerte sentencia sobre la semifinal España-Francia: por qué impacta en Argentina

Tras la agónica clasificación ante Bélgica, Lamine Yamal palpitó el choque de candidatos y soltó una frase que generó revuelo en suelo albiceleste.

Lamine Yamal ya empezó a ponerle picante a la semifinal del Mundial 2026. Tras la agónica clasificación de España ante Bélgica, la gran figura de la Roja calentó la previa del duelo contra Francia con una declaración que no pasó inadvertida y que, inevitablemente, repercutió en la Selección argentina.

La frase de Lamine Yamal que generó revuelo en Argentina Luego de recibir el premio al MVP del partido, la joya de 18 años palpitó el duelo del próximo martes ante los galos con la sinceridad que lo caracteriza. "Estoy con muchas ganas. Yo creo que desde que empezó el Mundial todos esperaban este partido y teníamos muchas ganas de que llegara. Para mí, somos las dos mejores selecciones del Mundial", aseguró sin titubear.

La frase llamó la atención porque dejó fuera de la discusión al equipo de Lionel Scaloni, vigente campeón del mundo y todavía en carrera en la máxima cita. Lejos de bajar el tono, al instante redobló la apuesta: "Si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros".

Lamine Yamal afirmó que España y Francia son las dos mejores selecciones del Mundial 2026. Video: DSports En ese contexto, Yamal anticipó que "espero un equipo que venga por nosotros, pero no todo el partido. No hay equipo que nos vaya a jugar uno contra uno en toda la cancha. Francia tiene muchísima calidad arriba y es muy física atrás. Nosotros trataremos de tener el balón. Llego con mucha confianza, sé que va a salir todo bien y estoy preparado".