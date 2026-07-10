Con otro gol agónico de Merino, España venció 2-1 a Bélgica y jugará una de las semis ante Francia

Sin sobrarle nada, España derrotó 2-1 a Bélgica en Los Angeles Stadium en un encuentro correspondiente a los cuartos de final y se metió en semifinales del Mundial 2026 , intancia en la que se enfrentará nada menos que a Francia .

Con un gol de Fabián Ruíz a los 30 minutos del primer tiempo y Mikel Merino a los 43 minutos del complemento, España volvió a meterse en una semifinal después de 16 años.

La última vez había sido en Sudáfrica 2010, cuando venció por 1 a 0 a Paraguay de Gerardo Martino y enfrentó a Alemania, a quien venció en semifinales por 2 a 0.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente volvió a resolver un partido en los minutos finales, tal como había ocurrido en los octavos de final, y tuvo nuevamente a Mikel Merino como el autor del gol decisivo.

Lamine Yamal recibe todo el rigor en la marca de Raskin, mediocampista belga.

El encuentro, disputado en Los Ángeles, tuvo un desarrollo equilibrado y con momentos favorables para ambos equipos. España mostró buenos pasajes de fútbol, aunque sin dominar de principio a fin, mientras que Bélgica respondió cada vez que encontró espacios y mantuvo el suspenso hasta los instantes finales.

La apertura del marcador llegó a los 30 minutos del primer tiempo. Fabián Ruiz culminó una acción ofensiva del seleccionado español y estableció el 1-0 para darle tranquilidad a la Roja en un tramo del partido en el que controlaba la posesión y generaba las mejores oportunidades.

Fabián Ruiz puso el 1-0 para España

El gol de Ruiz para el 1-0 de España DSports

Sin embargo, la ventaja duró poco. A los 40 minutos de la etapa inicial, Charles De Ketelaere conectó un cabezazo dentro del área y venció al arquero español para marcar el 1-1, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.

Bélgica empató con un cabezazo de De Ketelaere

Charles De Ketelaere convirtió el 1 a 1 DSports

En el complemento, España buscó recuperar la ventaja y Bélgica resistió con orden, apostando a los contraataques. Cuando el empate parecía conducir el encuentro al tiempo suplementario, llegó la acción que definió la clasificación.

A los 43 minutos del segundo tiempo, el arquero belga Senne Lammens (había sustituido al lesionado Courtois) no pudo controlar un remate y dejó un rebote corto hacia el centro del área. Mikel Merino aprovechó el error, empujó la pelota a la red y estableció el 2 a 1 definitivo para desatar el festejo español.

Mikel Merino y otro gol clave sobre la hora

Mikel Merino volvió a darle una victoria agónica a España DSports

Con este triunfo, España selló su clasificación entre los cuatro mejores del Mundial y ahora buscará un lugar en la final cuando se enfrente con Francia, en otro de los cruces destacados del certamen.

Fuente: NA.

El minuto a minuto de España vs Bélgica