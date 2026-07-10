Con Francia en semifinales, qué dijo Kylian Mbappé sobre la lesión que encendió las alarmas

Kylian Mbappé recibió atención médica durante el triunfo sobre Marruecos: qué dijo luego sobre su estado físico.

La clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026 dejó una imagen que generó preocupación en el cuerpo técnico y los hinchas. Kylian Mbappé recibió atención médica durante el segundo tiempo del triunfo por 2-0 sobre Marruecos y abandonó el campo antes del final del encuentro tras un golpe en el tobillo derecho.

El delantero francés fue asistido por el fisioterapeuta del seleccionado en pleno partido y, a los 77 minutos, Didier Deschamps decidió reemplazarlo por Jean-Philippe Mateta. Luego de salir del campo, las cámaras de televisión lo mostraron sentado en el banco de suplentes con hielo sobre el pie derecho.

Mbappé pidió el cambio ante Marruecos y terminó con hielo en su tobillo derecho. Video: ESPN Sin embargo, una vez consumada la clasificación, el propio capitán de Francia despejó rápidamente las dudas sobre su estado físico y aseguró que la molestia no representa un inconveniente de cara a la próxima instancia del torneo.

Mbappé llevó tranquilidad tras el partido Consultado sobre la lesión, el delantero explicó que únicamente sufrió un golpe durante el encuentro y descartó cualquier problema de gravedad. "Estoy bien. Recibí un golpe en el tobillo, pero todo está bien. JP (Mateta) estaba en mejores condiciones que yo para jugar los últimos 15 minutos", declaró Mbappé.

Más allá del susto físico, Mbappé volvió a ser una de las grandes figuras del equipo de Didier Deschamps. El atacante abrió el marcador frente a Marruecos y luego asistió a Ousmane Dembélé en el segundo gol del encuentro. Con ese tanto alcanzó los ocho goles en el Mundial 2026 e igualó a Lionel Messi en lo más alto de la tabla de goleadores. Además, suma tres asistencias en el certamen.