La fuerte sentencia de Mbappé sobre su amigo Hakimi, figura de Marruecos, tras eliminarlo con Francia

Luego de eliminarlo del Mundial 2026, Kylian Mbappé fue tajante y lanzó una cruda sentencia sobre su amigo y excompañero en el PSG.

Francia volvió a demostrar por qué es uno de los grandes candidatos al título y selló su clasificación a las semifinales del Mundial 2026 tras derrotar 2-0 a Marruecos. Kylian Mbappé fue una de las figuras del encuentro y, una vez terminado el partido, dejó una frase que rápidamente recorrió el mundo al hablar de su gran amigo Achraf Hakimi.

Antes del encuentro, ambos protagonizaron un cálido abrazo que reflejó la excelente relación que mantienen desde que compartieron vestuario. Sin embargo, cuando comenzó el partido, la amistad quedó completamente de lado y el delantero francés fue determinante para conducir a su selección a una nueva semifinal mundialista.

La fuerte sentencia de Mbappé sobre su amigo Hakimi tras eliminarlo del Mundial Tras el triunfo, a Mbappé le consultaron si le había generado tristeza eliminar a Hakimi y su respuesta fue contundente: "No, va a ser más difícil cuando lo vea en el vestuario porque ahí volvemos a ser humanos, volvemos a ser amigos, pero acá no, no hay emociones. Estoy acá para ganar y él también estaba acá para ganar", aseguró.

Mbappé - Hakimi, una relación de gran amistad, pero que en la cancha queda de lado. Archivo El atacante fue incluso más allá al explicar cómo vive este tipo de enfrentamientos: "Seguro que cuando lo vuelva a ver en el vestuario obviamente me va a generar algo porque es un amigo muy cercano a mí, pero acá en la cancha no. Acá no hay sentimientos", sentenció.