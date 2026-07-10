La pésima noticia que preocupa a todo Suiza a horas del choque ante la Selección argentina

De cara al cruce frente a la Albiceleste en Kansas City por los cuartos de final, Suiza podría confirmar una pésima noticia con una de sus figuras.

Suiza podría recibir una pésima noticia con una de sus figuras de cara a los cuartos del Mundial.

La Selección argentina ya tiene la mira puesta en el duelo de este sábado frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Del otro lado estará un rival que llega con una preocupación importante: Johan Manzambi, su futbolista más desequilibrante, todavía no logró recuperarse de la lesión en la rodilla que sufrió antes del cruce con Colombia.

El mediocampista de 20 años se perdió los octavos de final y, aunque el cuerpo técnico mantiene una mínima esperanza de recuperarlo, las señales no son alentadoras. Durante la práctica de este jueves fue captado entrenándose de manera diferenciada, con zapatillas deportivas y caminando con evidentes dificultades.

Video: Manzambi se fue rengueando del entrenamiento de Suiza y encendió las alarmas X @TyCSports El entrenador Murat Yakin evitó dar certezas sobre su disponibilidad y dejó en claro que la decisión dependerá exclusivamente de la evolución médica: "Únicamente jugará si tiene sentido desde el punto de vista médico. La lesión en el último momento del entrenamiento fue un shock. No creo que una lesión así pueda curarse rápidamente. No creo que haya tiempo suficiente", explicó.

Pese al panorama poco favorable, el técnico suizo todavía no lo descartó: "No siente dolor. Actualmente no puedo decir si jugar está médicamente justificado. Por supuesto, esperamos ver al jugador en su mejor forma sobre el terreno de juego. Pero tendremos que esperar y ver", agregó.