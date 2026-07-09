Argentina vs. Suiza: qué predice la inteligencia artificial para el partido
La inteligencia artificial anticipó cómo le irá a Argentina ante Suiza y da como favorito al equipo de Lionel Scaloni para avanzar a semifinales.
La Selección Argentina enfrentará a Suiza este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026 con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del torneo. En la previa, distintos modelos de inteligencia artificial y herramientas de análisis predictivo coinciden en darle un claro favoritismo al equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Qué dice la inteligencia artificial sobre Argentina vs. Suiza
Las proyecciones ubican a Argentina como la principal candidata a quedarse con el triunfo. Según las estimaciones, tiene entre un 65% y un 72% de probabilidades de avanzar a las semifinales, mientras que las chances de una victoria suiza se ubican entre el 28% y el 35%.
Cómo sería el partido, según la IA
Los modelos proyectan un primer tiempo muy parejo, con una Suiza ordenada en defensa que intentará cerrar los espacios y dificultar la circulación de la pelota. Sin embargo, para el complemento la IA prevé que el desgaste físico del conjunto europeo y la jerarquía individual de los dirigidos por Scaloni terminen inclinando la balanza. Algunos modelos se animan incluso a un resultado exacto: Argentina 2-0 Suiza.
El antecedente que impulsa el optimismo
Las predicciones también toman en cuenta el presente del seleccionado, que llega fortalecido tras su remontada ante Egipto en la fase anterior. Ese rendimiento elevó las probabilidades de clasificación en los distintos modelos matemáticos, que ahora ubican a la Albiceleste como una de las principales candidatas a las semifinales.