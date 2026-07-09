Argentina vs. Suiza: qué predice la inteligencia artificial para el partido

La inteligencia artificial anticipó cómo le irá a Argentina ante Suiza y da como favorito al equipo de Lionel Scaloni para avanzar a semifinales.

﻿La inteligencia artificial proyecta a Lionel Messi como uno de los goleadores del partido ante Suiza.

La Selección Argentina enfrentará a Suiza este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026 con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del torneo. En la previa, distintos modelos de inteligencia artificial y herramientas de análisis predictivo coinciden en darle un claro favoritismo al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Qué dice la inteligencia artificial sobre Argentina vs. Suiza Las proyecciones ubican a Argentina como la principal candidata a quedarse con el triunfo. Según las estimaciones, tiene entre un 65% y un 72% de probabilidades de avanzar a las semifinales, mientras que las chances de una victoria suiza se ubican entre el 28% y el 35%.

Cómo sería el partido, según la IA Los modelos proyectan un primer tiempo muy parejo, con una Suiza ordenada en defensa que intentará cerrar los espacios y dificultar la circulación de la pelota. Sin embargo, para el complemento la IA prevé que el desgaste físico del conjunto europeo y la jerarquía individual de los dirigidos por Scaloni terminen inclinando la balanza. Algunos modelos se animan incluso a un resultado exacto: Argentina 2-0 Suiza.