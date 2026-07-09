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Argentina vs. Suiza: qué predice la inteligencia artificial para el partido

La inteligencia artificial anticipó cómo le irá a Argentina ante Suiza y da como favorito al equipo de Lionel Scaloni para avanzar a semifinales.

Alejandro Llorente

﻿La inteligencia artificial proyecta a Lionel Messi como uno de los goleadores del partido ante Suiza.

﻿La inteligencia artificial proyecta a Lionel Messi como uno de los goleadores del partido ante Suiza.

EFE

La Selección Argentina enfrentará a Suiza este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026 con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del torneo. En la previa, distintos modelos de inteligencia artificial y herramientas de análisis predictivo coinciden en darle un claro favoritismo al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Qué dice la inteligencia artificial sobre Argentina vs. Suiza

Las proyecciones ubican a Argentina como la principal candidata a quedarse con el triunfo. Según las estimaciones, tiene entre un 65% y un 72% de probabilidades de avanzar a las semifinales, mientras que las chances de una victoria suiza se ubican entre el 28% y el 35%.

Cómo sería el partido, según la IA

Los modelos proyectan un primer tiempo muy parejo, con una Suiza ordenada en defensa que intentará cerrar los espacios y dificultar la circulación de la pelota. Sin embargo, para el complemento la IA prevé que el desgaste físico del conjunto europeo y la jerarquía individual de los dirigidos por Scaloni terminen inclinando la balanza. Algunos modelos se animan incluso a un resultado exacto: Argentina 2-0 Suiza.

Suiza llega a los cuartos de final tras superar a Colombia en la fase anterior y buscar&aacute; dar la sorpresa ante la Albiceleste. &nbsp;

Suiza llega a los cuartos de final tras superar a Colombia en la fase anterior y buscará dar la sorpresa ante la Albiceleste.

El antecedente que impulsa el optimismo

Las predicciones también toman en cuenta el presente del seleccionado, que llega fortalecido tras su remontada ante Egipto en la fase anterior. Ese rendimiento elevó las probabilidades de clasificación en los distintos modelos matemáticos, que ahora ubican a la Albiceleste como una de las principales candidatas a las semifinales.

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