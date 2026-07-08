Cómo elegir tu próxima notebook con IA, según ASUS

ASUS comparte los factores clave para elegir una notebook con inteligencia artificial integrada que realmente se adapte al uso que le vas a dar.

Cada vez más notebooks incorporan inteligencia artificial directamente en el hardware, pero no todas ofrecen el mismo nivel de capacidad ni están pensadas para el mismo tipo de uso. Antes de elegir un equipo nuevo, hay algunos factores técnicos que conviene tener en cuenta. ASUS comparte una guía con los puntos clave a evaluar.

Lo primero: entender qué es la NPU y por qué importa La NPU (unidad de procesamiento neuronal) es el componente que permite que las tareas de inteligencia artificial se ejecuten directamente en el equipo, sin depender de servidores externos ni de conexión a internet. Esto se traduce en mayor velocidad de respuesta y en que los datos procesados —fotos, documentos, audio— no necesiten salir del dispositivo.

ASUS Zenbook A16 es una notebook ultraligera y premium. ASUS La capacidad de una NPU se mide en TOPS (operaciones por segundo en trillones). Para funciones de inteligencia artificial de uso cotidiano —transcripción de reuniones, resúmenes de documentos, búsqueda contextual en pantalla— una NPU de gama media, en el rango de 45 a 50 TOPS, es más que suficiente. Para tareas más exigentes —generación de imágenes en alta resolución, edición de video asistida por IA o flujos de trabajo creativos intensivos— la recomendación cambia: una GPU dedicada de NVIDIA con CUDA cores ofrece una potencia de procesamiento mayor, ya que puede paralelizar miles de operaciones simultáneas con más eficiencia que una NPU convencional.

Cuatro factores a tener en cuenta antes de comprar Tamaño y peso: si vas a trasladar la notebook todos los días, priorizá equipos livianos (1.2-1.4 kg). Si la vas a usar mayormente en un mismo lugar, ASUS sugiere una pantalla más grande puede pesar más a favor de la comodidad visual.

todos los días, priorizá equipos livianos (1.2-1.4 kg). Si la vas a usar mayormente en un mismo lugar, sugiere una pantalla más grande puede pesar más a favor de la comodidad visual. Autonomía de batería: para jornadas largas sin acceso a un enchufe —viajes, cursadas, trabajo de campo— buscá equipos con más de 15 horas de batería declaradas.

declaradas. Capacidad de la NPU (TOPS): definí qué vas a hacer con la IA. Tareas livianas (resúmenes, transcripción) no requieren tanta potencia; edición creativa intensiva sí se beneficia de NPUs más potentes.

Tareas livianas (resúmenes, transcripción) no requieren tanta potencia; edición creativa intensiva sí se beneficia de NPUs más potentes. Memoria RAM y almacenamiento: el procesamiento de IA consume recursos en paralelo a las tareas habituales. 16GB de RAM es un piso razonable; para multitarea pesada, 32GB o más evita cuellos de botella. ASUS: elegir una computadora portátil dependerá del uso que les des. Shutterstock Según el tipo de usuario No todos los usuarios necesitan lo mismo de una notebook con inteligencia artificial. Algunas referencias rápidas: