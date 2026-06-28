Tendencias en el mercado de monitores: cinco opciones destacadas para renovar la pantalla

El segmento de monitores registra una evolución constante en sus paneles y tasas de refresco para responder a la demanda de los usuarios locales.

La búsqueda de monitores que se adapten a tu PC exige revisar las configuraciones de hardware disponibles en los canales de distribución de Argentina. ASUS, Samsung y otras marcas ofrecen soluciones de visualización que cubren desde alternativas de alta fidelidad fotográfica hasta pantallas diseñadas para entornos de entretenimiento competitivo.

AsRock Phantom Gaming PGO27QFV La pantalla QD-OLED de AsRock alcanza los 360 Hz de tasa de refresco nativa para eliminar por completo las transiciones borrosas en ráfagas de alta velocidad. AsRock Este monitor se posiciona en el segmento de prestaciones avanzadas mediante la incorporación de un panel QD-OLED de 27 pulgadas con resolución QHD. El hardware destaca por ofrecer una tasa de refresco nativa de 360 Hz y un tiempo de respuesta de 0,03 milisegundos, reduciendo al mínimo las transiciones borrosas en imágenes de movimiento veloz. El sistema es compatible con la tecnología FreeSync Premium Pro para mitigar los errores de parpadeo y la fragmentación de los fotogramas lógicos. El precio de lista para este modelo se ubica en $1.403.679 pesos en la plataforma comercial.

ASUS ROG Strix XG27UCS-J El diseño ergonómico del chasis de ASUS complementa su panel Fast IPS con resolución 4K UHD para ofrecer máxima nitidez y orden en el espacio de trabajo. ASUS La propuesta de la firma taiwanesa enfoca su rendimiento en la nitidez visual a través de un panel Fast IPS de 27 pulgadas con resolución nativa 4K UHD. La pantalla provee una frecuencia de actualización de 160 Hz y asimila los estándares de sincronización de fotogramas AMD FreeSync Premium y G-SYNC Compatible de forma simultánea. Su cubierta cuenta con un soporte ergonómico diseñado para facilitar el orden de los cables en la mesa de trabajo. La unidad registra un valor arancelario neto en Argentina de $783.477 pesos en las opciones de compra de la tienda.

Samsung Odyssey G5 G50SF El monitor de la firma surcoreana estabiliza los flujos de video mediante la compatibilidad simultánea con las tecnologías de sincronización G-SYNC y FreeSync Premium. Samsung Samsung participa en la selección con un monitor de 27 pulgadas equipado con tecnología QD-OLED y resolución QHD de 1440p. Las especificaciones técnicas de este equipo de gama alta detallan una velocidad de actualización de 180 Hz combinada con un tiempo de respuesta gris a gris de 0,03 milisegundos. Los circuitos integrados admiten las plataformas G-SYNC y FreeSync Premium para estabilizar los flujos de video provenientes de la placa gráfica. El costo de adquisición con descuento se fija en $762.531 pesos.

Gigabyte GS32Q El panel de 31,5 pulgadas de Gigabyte permite forzar su frecuencia de fábrica a través de un menú de control interno hasta alcanzar una aceleración lógica de 170 Hz. Gigabyte Para los usuarios que requieren una mayor superficie de visualización, este periférico porta un panel IPS de 31,5 pulgadas con resolución QHD. La configuración de fábrica entrega una frecuencia de refresco de 165 Hz, la cual admite un proceso de aceleración lógica u overclocking para alcanzar los 170 Hz a través del menú de control interno. El monitor reporta un tiempo de respuesta de 1 milisegundo e integra la norma FreeSync Premium. El valor de venta asignado para este formato de gran escala corresponde a $561.860 pesos.