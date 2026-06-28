Tendencias en el mercado de monitores: cinco opciones destacadas para renovar la pantalla
El segmento de monitores registra una evolución constante en sus paneles y tasas de refresco para responder a la demanda de los usuarios locales.
La búsqueda de monitores que se adapten a tu PC exige revisar las configuraciones de hardware disponibles en los canales de distribución de Argentina. ASUS, Samsung y otras marcas ofrecen soluciones de visualización que cubren desde alternativas de alta fidelidad fotográfica hasta pantallas diseñadas para entornos de entretenimiento competitivo.
AsRock Phantom Gaming PGO27QFV
Este monitor se posiciona en el segmento de prestaciones avanzadas mediante la incorporación de un panel QD-OLED de 27 pulgadas con resolución QHD. El hardware destaca por ofrecer una tasa de refresco nativa de 360 Hz y un tiempo de respuesta de 0,03 milisegundos, reduciendo al mínimo las transiciones borrosas en imágenes de movimiento veloz. El sistema es compatible con la tecnología FreeSync Premium Pro para mitigar los errores de parpadeo y la fragmentación de los fotogramas lógicos. El precio de lista para este modelo se ubica en $1.403.679 pesos en la plataforma comercial.
ASUS ROG Strix XG27UCS-J
La propuesta de la firma taiwanesa enfoca su rendimiento en la nitidez visual a través de un panel Fast IPS de 27 pulgadas con resolución nativa 4K UHD. La pantalla provee una frecuencia de actualización de 160 Hz y asimila los estándares de sincronización de fotogramas AMD FreeSync Premium y G-SYNC Compatible de forma simultánea. Su cubierta cuenta con un soporte ergonómico diseñado para facilitar el orden de los cables en la mesa de trabajo. La unidad registra un valor arancelario neto en Argentina de $783.477 pesos en las opciones de compra de la tienda.
Samsung Odyssey G5 G50SF
Samsung participa en la selección con un monitor de 27 pulgadas equipado con tecnología QD-OLED y resolución QHD de 1440p. Las especificaciones técnicas de este equipo de gama alta detallan una velocidad de actualización de 180 Hz combinada con un tiempo de respuesta gris a gris de 0,03 milisegundos. Los circuitos integrados admiten las plataformas G-SYNC y FreeSync Premium para estabilizar los flujos de video provenientes de la placa gráfica. El costo de adquisición con descuento se fija en $762.531 pesos.
Gigabyte GS32Q
Para los usuarios que requieren una mayor superficie de visualización, este periférico porta un panel IPS de 31,5 pulgadas con resolución QHD. La configuración de fábrica entrega una frecuencia de refresco de 165 Hz, la cual admite un proceso de aceleración lógica u overclocking para alcanzar los 170 Hz a través del menú de control interno. El monitor reporta un tiempo de respuesta de 1 milisegundo e integra la norma FreeSync Premium. El valor de venta asignado para este formato de gran escala corresponde a $561.860 pesos.
Acer Nitro KG241Y
La última opción de la lista resuelve las necesidades del segmento básico de entrada mediante un panel con tecnología VA de 23,8 pulgadas y resolución FHD. A pesar de su posicionamiento accesible, el hardware opera con una tasa de refresco de 180 Hz y una respuesta de 1 milisegundo, asistido por la suite AMD FreeSync Premium para suavizar las secuencias multimedia. El dispositivo de la marca de Taipéi representa la alternativa más económica de la selección, fijando su cotización promocional en $190.657 pesos.