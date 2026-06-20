Cómo escribir el arroba "@" en cualquier PC o teclado: guía definitiva para no perder tiempo buscando

Aunque forma parte de nuestra vida digital cotidiana, el símbolo arroba ( @ ) sigue generando dudas entre miles de usuarios. Lo utilizamos para crear cuentas de correo electrónico, etiquetar personas en redes sociales y mencionar perfiles en plataformas como Instagram, Facebook o X. Sin embargo, cuando estrenamos una PC o cambiamos la configuración del teclado , encontrar la combinación correcta puede convertirse en un pequeño desafío.

La buena noticia es que existen atajos simples para escribir el arroba en prácticamente cualquier dispositivo, ya sea una PC con Windows, una Mac, un celular Android o un iPhone.

Uno de los motivos por los que muchas personas tienen dificultades para encontrar el arroba es que la combinación de teclas varía según el idioma y la distribución del teclado.

Presente en correos y redes sociales, el arroba es uno de los íconos clave de internet.

En computadoras con Windows, los atajos más habituales son:

Si ninguna de estas combinaciones funciona, existe una alternativa clásica que sigue vigente. Los usuarios que cuentan con teclado numérico pueden generar el símbolo utilizando Alt + 64 o, en algunos casos, Ctrl + Alt + 2.

Las PC Mac también ofrecen métodos rápidos para acceder al arroba. En los equipos configurados con teclado en español, la combinación más utilizada es Alt + 2. En cambio, en los teclados configurados en inglés suele emplearse Alt + G.

Conocer estos atajos puede ahorrar varios minutos de frustración, especialmente cuando se utiliza una computadora nueva o una configuración regional diferente a la habitual.

En Android y iPhone, el arroba aparece dentro del panel de números y caracteres. Imagen generada por la IA

Android y iPhone: dónde encontrar el arroba

En los teléfonos móviles y tablets, generar el "@" es mucho más intuitivo gracias a los teclados virtuales.

En Android, el símbolo suele aparecer directamente en la pantalla principal del teclado o muy cerca de la barra espaciadora. Si no está visible, basta con pulsar la tecla "123" para acceder al panel de números y caracteres especiales, donde se encuentra el arroba.

El procedimiento en dispositivos iPhone y iPad es prácticamente idéntico. Al tocar la tecla "123", el teclado cambia a la vista numérica y muestra el símbolo @ junto a otros caracteres de uso frecuente.

La integración del arroba en los teclados táctiles responde a la importancia que adquirió este símbolo en la comunicación digital moderna.

Windows y Mac utilizan combinaciones diferentes para acceder rápidamente al símbolo arroba @. Imagen generada por la IA

Un ícono indispensable de internet

Lo que comenzó como un signo utilizado en ámbitos comerciales terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles del mundo tecnológico. Hoy resulta imposible imaginar el uso cotidiano de internet sin el arroba, presente en direcciones de correo electrónico, perfiles de redes sociales y múltiples plataformas digitales.

Para los usuarios más jóvenes, escribirlo suele ser algo natural. Sin embargo, millones de personas todavía prueban distintas combinaciones de teclas hasta dar con la correcta. Por eso, conocer estos atajos y ubicaciones puede marcar la diferencia y evitar dolores de cabeza cada vez que sea necesario escribir una simple, pero indispensable, arroba.