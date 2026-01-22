Así es la nueva PC de Lenovo que busca competir contra la iMac de Apple

El mercado de las computadoras “todo en uno” pareciera tener un nuevo rey en potencia. Lenovo dio un golpe sobre la mesa en el pasado CES 2026 y presentó una propuesta que apunta directamente al corazón de la iMac . Se trata de una PC que combina estética de lujo con un rendimiento que promete superar al icónico equipo de Apple en aspectos clave.

Durante años, marcas como Dell o HP intentaron igualar la elegancia del iMac , pero la firma de la manzana suele mantener su reinado gracias a su ecosistema y su diseño. Sin embargo, esta vez las reglas podrían cambiar.

La protagonista es la Yoga AIO i Aura Edition. Este equipo destaca por su diseño de cristal flotante, similar al televisor LG Wallpaper que se anunció hace unos días. La base no es solo un soporte estético, sino que forma parte de un diseño monolítico sin costuras, y realmente se ilumina de manera funcional.

La nueva PC Lenovo tiene un diseño de cristal flotante que se ilumina.

No se trata de luces aleatorias. La iluminación “baila al ritmo de lo que ves en pantalla", creando una experiencia inmersiva. Además, Lenovo asegura que esta luz es adaptativa y responde a notificaciones : los colores de luz son personalizables, por lo que puedes establecer un tono único para cada tipo de alerta de software. Para cerrar el apartado multimedia, incorpora altavoces Harman Kardon con sintonización Dolby Atmos.

Más allá de la belleza, hay una bestia en su interior. Hay mucha sustancia aquí que incluso hace que el iMac parezca anticuado. La diferencia más notable está en el panel: ofrece una pantalla OLED 4K mucho más nítida en la parte frontal, en lugar de la pantalla LCD del escritorio de Apple . ¿Es suficiente para cambiar de bando?

Para los amantes del rendimiento y los juegos, la pantalla soporta una tasa de refresco de hasta 165Hz. En su corazón late un procesador Intel Core Ultra X7 358H, combinado con 32GB de RAM y hasta 2TB de almacenamiento. Además, incluye seguridad avanzada con un módulo de webcam de 16 megapíxeles con sensor IR para desbloqueo facial y una persiana de privacidad.

Nueva PC Lenovo - Interna 3 Este equipo de Lenovo busca ganar adeptos de la Mac de Apple. Lenovo

Precio y disponibilidad en el mercado

Este equipo se perfila como uno de los ordenadores de sobremesa más elegantes y mejor equipados que saldrán al mercado. Con puertos USB-C y USB-A estratégicamente ubicados, la funcionalidad está garantizada.

La Lenovo Yoga AiO i Aura Edition comienza en —2399,99 dólares equivale a $3.490.000pesos argentinos— y estará disponible en el segundo trimestre de 2026. Con este lanzamiento, la batalla por el escritorio más elegante se vuelve más reñida que nunca, y Apple ya no corre sola en la carrera.