Motorola Razr 60 Ultra: el plegable de alta gama cae de precio en Mercado Libre y puede ser tuyo

El Motorola Razr 60 Ultra vuelve a quedar en el centro de la escena en Mercado Libre , donde la marca impulsa una de las promociones más fuertes de marzo sobre su plegable premium. Con una propuesta que combina diseño, potencia y una experiencia pensada para aprovechar el formato flip más allá de lo estético, este modelo busca posicionarse como uno de los equipos más ambiciosos de Motorola dentro de la gama alta.

La apuesta de Motorola no pasa solo por ofrecer un teléfono que se pliega . El foco está puesto en mejorar la experiencia de uso cotidiana, especialmente cuando el dispositivo está cerrado. Por eso, uno de sus puntos más fuertes es la pantalla externa de 4 pulgadas, un panel pOLED con alta tasa de refresco y biseles mínimos que permite responder mensajes, consultar notificaciones, usar apps y ejecutar distintas funciones sin necesidad de abrir el equipo. Esa lógica convierte al Razr 60 Ultra en un plegable que busca ser práctico, no solo llamativo.

En el interior, el teléfono despliega una pantalla pOLED de 6,9 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de 165Hz, un nivel que promete fluidez tanto en navegación como en juegos, videos y multitarea. A eso se suma uno de sus mayores argumentos técnicos: el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, con velocidad de hasta 4.32 GHz, acompañado por 16 GB de memoria RAM LPDDR5X. El combo lo ubica entre los equipos más poderosos de su segmento.

El almacenamiento tampoco pasa desapercibido. El Razr 60 Ultra llega con 1 TB UFS 4.0 , una capacidad que lo pone varios escalones por encima de muchos celulares premium y que apunta a usuarios que necesitan espacio para fotos, videos, apps pesadas y archivos sin estar pendientes de la memoria disponible.

Motorola también refuerza el apartado de diseño con una bisagra mejorada, pensada para que el pliegue sea casi invisible, y con certificación IP48 de resistencia al polvo y al agua. En un mercado donde la durabilidad de los plegables todavía genera dudas, esos detalles buscan dar una señal de evolución en la construcción del equipo.

motorola 60 razr ultra Con Snapdragon 8 Elite, 16 GB de RAM y 1 TB apunta a gama alta. Motorola

Cámaras, batería y una experiencia apoyada en IA

En fotografía, el dispositivo incorpora una doble cámara trasera de 50 megapíxeles, compuesta por un sensor principal con estabilización óptica de imagen y un lente gran angular que además cumple función macro. En la parte frontal también suma una cámara de 50 megapíxeles, una configuración que sostiene la idea de un gama alta pensado tanto para capturar contenido como para videollamadas o redes sociales.

La batería, por su parte, es de 4700 mAh y se complementa con carga rápida de 68W y carga inalámbrica de 30W. Se trata de una combinación que le permite sostener un uso exigente y, al mismo tiempo, reducir los tiempos de carga, una demanda cada vez más valorada entre los usuarios de equipos premium.

Otro de los ejes del Razr 60 Ultra pasa por la inteligencia artificial. El equipo integra moto ai con funciones específicas, entre ellas herramientas de búsqueda por gestos y opciones vinculadas con Gemini. Junto con Android 15, conectividad 5G, Wi-Fi, NFC y puerto USB-C, el smartphone completa un paquete que apunta a ofrecer rendimiento de punta con una experiencia de uso cada vez más apoyada en software inteligente.

Mercado Libre apuesta por una rebaja de precio en los teléfonos

Recién sobre el cierre aparece uno de los datos que más puede influir en la decisión de compra. Motorola mantiene en marzo una promoción fuerte en Mercado Libre para este modelo: el Razr 60 Ultra pasó de un precio anterior de $2.399.999 a un valor actual de $1.900.099, con un 20% de descuento. Además, la publicación permite financiarlo en hasta 6 cuotas de $444.939, una condición que refuerza el atractivo de una oferta que lo deja bastante por debajo de la barrera de los 2 millones de pesos.