El teléfono Motorola que gana terreno: liviano y práctico

El celular de Motorola que no para de sorprender en 2026. Motorola apuesta fuerte: el smartphone que todos quieren ver.

Motorola dejó de jugar en las ligas menores. El Edge 80 Ultra 2026 llega con pantalla pOLED de 6.7 pulgadas, 165 Hz de refresco y brillo máximo de 4500 nits, lo que lo convierte en uno de los displays más potentes del año. El teléfono pesa apenas 185 gramos. Un equipo premium que vale la pena.

El Motorola que se las trae El procesador Snapdragon 8 Elite no es un detalle menor. En benchmarks recientes supera al 95% de los teléfonos Android disponibles hoy. Con 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento, el equipo no titubea ante ninguna tarea, desde edición de video 4K hasta gaming de alto rendimiento sin caídas de frames.

motorola La cámara principal de 200 MP con apertura f/1.6 captura detalles que antes solo veías en cámaras semiprofesionales. El sensor ultragrandangular de 50 MP y el zoom óptico 3x completan un sistema que le pelea de igual a igual a los Samsung Galaxy S25 Ultra y iPhone 16 Pro Max en pruebas comparativas independientes.