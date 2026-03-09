Oferta de Walmart: si compras el Motorola G86 con carga rápida recibes el cargador de regalo

Una oferta de tiempo limitado para ahorrar un 20% en la compra de tu próximo celular e incluye mensualidades sin interés.

Walmart tiene en oferta uno de los modelos más cómodos y modernos de Motorola. Se trata del Motorola G86 con 8GB de RAM y 512GB de almacenamiento de color azul desbloqueado y que incluye algunos accesorios como cable de carga, cabezal y una funda.

Los expertos aseguran que es uno de los modelos más cómodos porque sus costados son de plástico y la parte trasera es de silicona suave. Además cuenta con protección IP69, es decir, que es un dispositivo que se puede sumergir y soporta caídas, temperaturas altas, humedad y vibraciones.

motorola g86 walmart La oferta de Walmart. Walmart. Pero una de sus mayores virtudes es su pantalla AMOLED de 6.6 pulgadas con marcos pequeños, taza de refresco de 120Hz y un nivel de brillo que proporciona imágenes claras incluso en condiciones de mucha luz. Esto se combina con un sistema de altavoces en la parte superior e inferior para reproducir contenidos y generar una experiencia única.

En cuanto a cámara, el celular Motorola incluye un lente gran angular y un lente principal con enfoque automático y zoom para capturar escenas cercanas, aunque notificaron que deja un pequeño efecto acuarela. Pero lo más destacado es que las cámaras traseras y la cámara frontal pueden grabar videos en resolución 4K.

moto g86 cargador walmart Un celular con características premium por un precio muy bajo. Walmart. Y en cuanto a batería, este modelo ofrece un rendimiento sorprendente con respecto a su valor. Tiene una capacidad de 5200mAh en batería que fue puesta a prueba en grabaciones de video 4K durante 4 horas y solo gastó el 65% de su capacidad total. También hay que destacar que su cargador es de carga rápida y carga la batería un 60% en solo 30 minutos.