El Samsung Galaxy A16 con IA y 128 GB toca fondo: Walmart liquida el modelo más buscado

Una oferta disponible en la página web del supermercado y que todos están aprovechando porque ofrece 6 años de actualizaciones.

El Samsung Galaxy A16 se presenta como una opción económica que promete hasta seis actualizaciones de sistema Android y seguridad. Es un modelo que está diseñado para durar y por eso deberías aprovechar la oferta que Walmart ha lanzado en su página web.

El celular está adaptado a las exigencias del 2026 porque incluye un sistema de cámara triple de hasta 50MP para tomar fotografías. Incluye un lente Ultra Wide que permite capturar más información en una sola imagen, incluso en condiciones de poca luz, lo que garantiza fotos nítidas en cualquier situación.

Samsung-Galaxy-A16-5G-2 Un celular que está con descuento en Walmart. Archivo. A su vez, el celular promete un rendimiento rápido y una batería que dura todo el día. Las tareas básicas o las más exigentes son procesadas por igual en este modelo. También cuenta con 8GB de memoria interna y hasta 256GB de almacenamiento para que guardes todo lo que deseas.

Su diseño delgado también está adaptado para un día normal de 2026. Es más sofisticado, y cómodo que modelos anteriores. Tiene 7.9 mm de grosor y un acabado elegante, permitiendo que las personas disfruten de un dispositivo funcional, atractivo y en sintonía con las tendencias actuales de diseño.