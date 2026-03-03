Walmart liquida el Samsung Galaxy S25 Ultra: cuánto cuesta tras el lanzamiento del nuevo modelo

Aprovechá la oferta de Walmart por el Samsung Galaxy S25 Ultra. Enterate cuánto cuesta y cómo traerlo a Argentina desde Estados Unidos hoy mismo.

El Samsung Galaxy S25 Ultra alcanza su precio más bajo en Walmart tras la llegada de los nuevos modelos de 2026.

La cadena Walmart sorprendió al mercado tecnológico con una rebaja masiva en el Samsung Galaxy S25 Ultra. Tras el reciente lanzamiento de la nueva generación de dispositivos de la marca, el buque insignia del año pasado alcanzó un precio mínimo histórico en las tiendas de Estados Unidos, captando la atención de los usuarios que buscan potencia premium.

El mercado de smartphones en 2026 sigue moviéndose con rapidez y los saldos de stock internacional se presentan como la mejor oportunidad para renovar el equipo móvil. Mientras los valores locales suelen ser prohibitivos, esta liquidación de Walmart y Samsung permite acceder a tecnología de punta con un ahorro significativo, siempre que se conozcan los mecanismos adecuados para realizar la importación de forma segura y legal desde el exterior.

Walmart-Samsung Galaxy S25 Ultra - Interna 1 Con su estructura de titanio y S-Pen integrado, el Samsung Galaxy S25 Ultra sigue siendo una bestia tecnológica disponible en Walmart. shutterstock Potencia y diseño: lo que hace especial al Samsung Galaxy S25 Ultra El Samsung Galaxy S25 Ultra cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas (1440x3120) a 120Hz con protección Gorilla Glass Armor 2. Impulsado por el procesador Snapdragon 8 Elite para Galaxy, este dispositivo ofrece 12GB de RAM y un diseño de titanio que lo hace extremadamente resistente.

En el apartado fotográfico, su cámara principal de 200MP lidera un sistema versátil que incluye un teleobjetivo periscopio de 50 MP con zoom óptico de 5x. Además, ofrece un aumento de potencia del 37% en CPU y 30% en GPU respecto a la generación anterior, lo que garantiza que las funciones de "IA Mejorada" y la grabación en 8K funcionen con una fluidez asombrosa.

El Samsung Galaxy S25 Ultra lidera el ranking de los mejores teléfonos Android de 2025. La oferta de Walmart que sacude el mercado de Estados Unidos La oferta actual deja el precio final del dispositivo en 950 dólares (unos $1.320.000 argentinos a la fecha). Esta cifra resulta impactante al compararla con los valores locales que se manejan en los principales retailers del país. ¿Es posible conseguir un equipo de estas características por ese monto en una tienda física local?