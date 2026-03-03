Walmart liquida el Samsung Galaxy S25 Ultra: cuánto cuesta tras el lanzamiento del nuevo modelo
Aprovechá la oferta de Walmart por el Samsung Galaxy S25 Ultra. Enterate cuánto cuesta y cómo traerlo a Argentina desde Estados Unidos hoy mismo.
La cadena Walmart sorprendió al mercado tecnológico con una rebaja masiva en el Samsung Galaxy S25 Ultra. Tras el reciente lanzamiento de la nueva generación de dispositivos de la marca, el buque insignia del año pasado alcanzó un precio mínimo histórico en las tiendas de Estados Unidos, captando la atención de los usuarios que buscan potencia premium.
El mercado de smartphones en 2026 sigue moviéndose con rapidez y los saldos de stock internacional se presentan como la mejor oportunidad para renovar el equipo móvil. Mientras los valores locales suelen ser prohibitivos, esta liquidación de Walmart y Samsung permite acceder a tecnología de punta con un ahorro significativo, siempre que se conozcan los mecanismos adecuados para realizar la importación de forma segura y legal desde el exterior.
Te Podría Interesar
Potencia y diseño: lo que hace especial al Samsung Galaxy S25 Ultra
El Samsung Galaxy S25 Ultra cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas (1440x3120) a 120Hz con protección Gorilla Glass Armor 2. Impulsado por el procesador Snapdragon 8 Elite para Galaxy, este dispositivo ofrece 12GB de RAM y un diseño de titanio que lo hace extremadamente resistente.
En el apartado fotográfico, su cámara principal de 200MP lidera un sistema versátil que incluye un teleobjetivo periscopio de 50 MP con zoom óptico de 5x. Además, ofrece un aumento de potencia del 37% en CPU y 30% en GPU respecto a la generación anterior, lo que garantiza que las funciones de "IA Mejorada" y la grabación en 8K funcionen con una fluidez asombrosa.
La oferta de Walmart que sacude el mercado de Estados Unidos
La oferta actual deja el precio final del dispositivo en 950 dólares (unos $1.320.000 argentinos a la fecha). Esta cifra resulta impactante al compararla con los valores locales que se manejan en los principales retailers del país. ¿Es posible conseguir un equipo de estas características por ese monto en una tienda física local?
La respuesta es negativa, lo que justifica el interés de los usuarios en aprovechar esta liquidación de stock internacional antes de que se agoten las unidades disponibles. El ahorro es tan marcado que incluso sumando costos de envío, la balanza se inclina a favor de la compra en el exterior, especialmente para quienes buscan el almacenamiento de hasta 1TB y el rendimiento del Snapdragon 8 Elite.
Paso a paso: cómo comprar el equipo de Walmart desde Argentina
Para acceder a este descuento hay que entender la logística, ya que este teléfono se vende en las tiendas Walmart de los Estados Unidos. Esto significa que la oferta no está disponible en sucursales de nuestro país. Entonces, ¿Cómo comprar este Samsung de Walmart desde Argentina?
La solución es el sistema de courier privado. Es factible traer este equipo a la Argentina a través de envío courier. El proceso implica una gestión extra, pero el ahorro lo justifica. Los usuarios deberán contratar un servicio de importación para gestionar el traslado desde el depósito en el norte hasta su domicilio. Es fundamental tener en cuenta que el precio final en pesos dependerá del tipo de cambio del día, los impuestos de importación y el costo del servicio, pero, aun así, la diferencia suele valer la pena.
Este fenómeno de liquidación global demuestra que, en la era de la conectividad, las fronteras comerciales se desdibujan para el consumidor inteligente. La pregunta ahora no es si el equipo es potente, sino cuánto tiempo pasará hasta que las unidades se agoten definitivamente en las góndolas norteamericanas.