Un paso atrás: el nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra llega con una limitación crítica en su S Pen

El Samsung Galaxy S26 Ultra se presentó el pasado 25 de febrero y, desafortunadamente, el nuevo dispositivo parece mantener la misma limitación del S Pen que el Galaxy S25 Ultra. Esto representa un retroceso notable frente a versiones anteriores de la marca, dejando a los usuarios de la gama alta con un sabor agridulce.

A pesar de ser un equipo más costoso que sus antecesores, la firma surcoreana parece haber priorizado otros aspectos del hardware sobre la versatilidad de su lápiz óptico. Mientras que el mercado esperaba una evolución disruptiva, el regreso de estas restricciones tecnológicas plantea dudas sobre la dirección de la línea Ultra de Samsung para este 2026.

La noticia estalló tras las primeras pruebas en vivo del dispositivo. Según el YouTuber Sahil Karoul y lo que hemos podido observar tras su lanzamiento, el S Pen incluido con el Samsung Galaxy S26 Ultra no es compatible con Bluetooth . Por lo tanto, no ofrece Air Actions. Para respaldar esta afirmación, compartió un video en X que muestra el teléfono junto con su lápiz, evidenciando la falta de sincronización inalámbrica.

¿Vale la pena pagar más por un teléfono que ofrece menos funciones que sus versiones anteriores? Claramente esto nos lleva a un paso atrás que da Samsung en cuanto a modelos anteriores como el Galaxy S24 Ultra o el Galaxy S23 Ultra, siendo este nuevo modelo mucho más caro que los anteriores. Esta decisión dejó perplejos a los fanáticos que utilizaban el puntero como un control remoto avanzado.

Para entender la magnitud del recorte, es necesario recordar qué se perdió. La función Air Actions del S Pen se basa en Bluetooth y un giroscopio incorporado para permitir funciones como capturar fotos y videos, cambiar entre las cámaras frontal y trasera, controlar la reproducción de medios, ajustar el volumen y navegar por presentaciones o la interfaz de usuario.

Con un accesorio compatible, estas acciones se pueden realizar incluso cuando el lápiz óptico esté a una distancia de hasta 10 metros del dispositivo. Al eliminar el soporte Bluetooth, el Samsung Galaxy S26 Ultra reduce el lápiz a una herramienta de escritura y dibujo pasiva, perdiendo su faceta de mando a distancia.

Problemas Samsung Galaxy S26 Ultra - Interna 2 Samsung mantiene en el Galaxy S26 Ultra la misma limitación que apareció el año pasado. shutterstock

Rumores de una nueva tecnología bajo el estándar USI

No todo parece ser una decisión de ahorro de costos, aunque el impacto sea negativo para el usuario actual. Se rumorea que Samsung está desarrollando una nueva tecnología para el S Pen que podría basarse en el estándar Universal Stylus Initiative (USI).

Este enfoque podría evitar la interferencia del S Pen con los imanes de carga inalámbrica Qi2 integrados en teléfonos o accesorios. Sin embargo, esto es solo un rumor. Mientras tanto, están recortando opciones de su teléfono más premium —algo inconcebible—, dejando al Samsung Galaxy S26 Ultra con las mismas limitaciones que su predecesor, el Galaxy S25 Ultra, que fue el primer dispositivo de la marca en dejar de soportar estas funciones.