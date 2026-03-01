Samsung Galaxy S26 Ultra en Chile: cuánto cuesta y por qué muchos argentinos evalúan cruzar para comprarlo

El lanzamiento del nuevo tope de gama de Samsung ya despertó una pregunta recurrente entre consumidores tecnológicos argentinos: ¿conviene cruzar a Chile para comprarlo? Sin precio oficial aún en Argentina y con estimaciones que lo ubican en la franja de los 3 a 4 millones en el mercado, el Galaxy S26 Ultra ya aparece en vitrinas chilenas como Ripley, lo que reaviva el clásico “tour de compras” tecnológico trasandino. Pero más allá de la tentación del precio, la decisión también depende del rendimiento, el equipamiento y los costos indirectos del viaje.

El Samsung Galaxy S26 Ultra llega como la evolución directa de la línea más avanzada de Samsung y mantiene la fórmula que define a la serie: máximo rendimiento, fotografía profesional y pantalla de referencia. Integra el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, un chip deca-core con picos de hasta 4,74 GHz y GPU Adreno 840, orientado a inteligencia artificial avanzada, gaming de alto nivel y procesamiento multimedia pesado.

La pantalla continúa siendo uno de sus mayores diferenciales: un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas con resolución Quad HD+ y 120 Hz, protegido por Gorilla Glass DX+. El conjunto se complementa con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en esta variante, junto a Android 16 y conectividad de última generación: 5G Sub-6 global, Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0.

En fotografía, Samsung vuelve a apostar fuerte con un sistema trasero cuádruple liderado por un sensor de 200 MP, acompañado por dos cámaras de 50 MP y un teleobjetivo adicional de 10 MP, con grabación de video hasta 8K. La batería de 5000 mAh mantiene la autonomía típica de la serie Ultra, con carga rápida y hasta más de 30 horas de uso multimedia según especificaciones.

El método de comparación de este Samsung Galaxy S26 Ultra es directo y sirve para cualquier modelo. Primero, se lleva el precio de Chile a dólares usando la referencia del dólar en ese país del día de compra. Después, ese monto en dólares se transforma a pesos argentinos con la cotización oficial de la fecha tomada como referencia.

Con los números de este caso:

1) CLP → USD

2) USD → ARS (oficial)

Cotización oficial en Argentina (referencia 27/02/2026): $1.425,00 ARS/USD.

(referencia 27/02/2026): $1.425,00 ARS/USD. Cálculo: 1.779,05 × 1.425,00 = $2.535.146 ARS (equivalente estimado).

Con esa equivalencia estimada, la comparación se vuelve nítida: el precio “convertido” desde Chile queda por debajo del valor que algunos medios estiman en Argentina, incluso antes de entrar en el terreno de costos indirectos como viaje, logística o tiempo.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Pagos, tipo de cambio y el factor Aduana

La forma de pago puede definir si la cuenta cierra o se desinfla. Para quienes viajan a comprar en Chile, hay dos caminos que suelen usarse para capturar un tipo de cambio más conveniente y evitar recargos bancarios vinculados a consumos en moneda extranjera:

Tarjeta de crédito en dólares (una cuota): si se paga con dólares propios (saldo en cuenta o billete depositado), la compra se liquida en USD y se evita el recargo del 30% que suele aplicarse cuando se pesifica el consumo.

Tarjeta de débito en dólares: debitando desde caja de ahorro en USD y configurando la preferencia para consumos internacionales, también se paga con dólares propios y se esquiva ese 30% mientras no haya conversión a pesos.

Aduana es el otro gran tema. En términos generales, al ingresar compras desde el exterior puede haber cargos de hasta 60% sobre el excedente de la franquicia, pero en el caso de los teléfonos o computadoras personales, están libres de impuestos. De todos modos, el consejo clave es simple: no hacer cuentas “perfectas” sin contemplar el marco de ingreso y las condiciones del viaje.