Tres Samsung Galaxy A de gama media con fuertes rebajas en Mercado Libre

Samsung y Mercado Libre activaron una nueva ola de ofertas de verano en Argentina con foco en la gama media , un segmento cada vez más competitivo. La promoción alcanza a tres modelos recientes — Galaxy A26, Galaxy A36 y Galaxy A56— que combinan pantallas AMOLED de 120 Hz, cámaras de 50 MP y conectividad 5G, pero ahora con rebajas que los vuelven especialmente atractivos frente a rivales del mismo rango.

Las rebajas van del 23 % al 38 % y permiten acceder a prestaciones cercanas a la gama alta por valores más accesibles. A continuación, repasamos qué ofrece cada equipo y cuál conviene según el perfil de uso.

El Samsung Galaxy A26 es la puerta de entrada a la serie con especificaciones sólidas para uso cotidiano. Su pantalla Super AMOLED de 6,7″ a 120 Hz garantiza buena experiencia en redes sociales, streaming y juegos casuales, mientras que el procesador Exynos 1280 ofrece rendimiento fluido en multitarea. La cámara principal de 50 MP con estabilización óptica permite fotos nítidas en distintas condiciones, y la batería de 5.000 mAh asegura autonomía de jornada completa.

El Samsung Galaxy A36 sube el nivel con el Snapdragon 6 Gen 3 de 4 nm y mejoras en brillo, protección y soporte. Mantiene la pantalla AMOLED de 120 Hz pero con hasta 1.200 nits y Gorilla Glass Victus+, suma carga rápida de 45 W y certificación IP67, y promete seis años de actualizaciones de seguridad, un diferencial en la gama media . Es ideal para quienes buscan longevidad y rendimiento estable en apps exigentes.

Precio: $583.499 (antes $899.999, 35 % OFF).

Samsung Galaxy A36 Samsung lidera el mercado con su renovada gama media para 2025.

Samsung Galaxy A56 5G: la experiencia más cercana a la gama alta

El Samsung Galaxy A56 se posiciona como el más completo: procesador Exynos 1580 de 4 nm con GPU Xclipse, construcción en aluminio y vidrio con IP67 y cámara triple de 50 MP mejorada. Mantiene batería de 5.000 mAh con carga rápida y suma Wi-Fi 6 y eSIM. Su rendimiento y calidad de imagen lo acercan a la gama premium, pero con precio recortado.

Precio: $743.999 (antes $1.199.999, 38 % OFF).

¿Cuál conviene comprar con estas ofertas?

La elección depende del presupuesto y el uso. El Galaxy A26 es el más económico y suficiente para usuarios generales que priorizan pantalla y batería. El Galaxy A36 aparece como el más equilibrado en relación precio-prestaciones, gracias al salto en procesador, resistencia y soporte a largo plazo. El Galaxy A56, en cambio, apunta a quienes quieren experiencia casi premium —mejor rendimiento, materiales y conectividad— sin pagar un flagship.

Con descuentos que alcanzan casi el 40 %, la serie A vuelve a posicionarse como una de las opciones más competitivas del mercado argentino. Para quienes buscaban renovar el celular en 2026, estas promociones de Mercado Libre convierten a la gama media de Samsung en una oportunidad difícil de ignorar.