Oferta sorpresa en Mercado Libre: este Motorola se consigue por menos de $160.000 y es uno de los más buscados

En un mercado donde los precios de los smartphones suben más rápido que las actualizaciones, encontrar un equipo “de batalla” con buena autonomía y pantalla grande por menos de $160.000 no es común. Por eso llamó la atención una oferta en Mercado Libre que baja el Motorola Moto E15 y lo deja como una alternativa tentadora para quienes quieren renovar el celular sin gastar de más.

El Moto E15 apunta directo a un público claro : usuarios que priorizan WhatsApp, redes sociales, llamadas, videos y tareas diarias, sin pretensiones gamer ni foco en fotografía profesional. La fórmula es conocida, pero efectiva: batería grande, Android liviano y un hardware equilibrado para lo básico.

Si el uso principal es multimedia y redes, el equipo juega fuerte con una pantalla IPS LCD de 6,67 pulgadas, resolución HD+ y 90 Hz, un plus en este segmento porque aporta mayor fluidez al desplazarse por menús y apps.

El otro punto alto es la batería de 5200 mAh, pensada para estirar la carga durante toda la jornada (o más, según el uso). Es el tipo de autonomía que se agradece en un celular económico: menos dependencia del cargador y más margen para streaming, redes y mensajería.

A esto se suma un detalle que muchos siguen valorando: altavoces estéreo para ver videos o escuchar música sin auriculares, y jack de 3,5 mm para quienes todavía usan cable.

Rendimiento, cámaras y “letra chica”: en qué cumple y dónde recorta

El Motorola Moto E15 viene con Android 14 (Go edition), una versión optimizada para equipos con menos memoria. La idea es que el sistema se mantenga ágil en tareas cotidianas con menos recursos. En hardware, monta un MediaTek Helio G81 Extreme, acompañado por 2 GB de RAM (con expansión virtual) y 64 GB de almacenamiento ampliable por microSD.

En la práctica, esto significa que funciona bien para el uso básico, pero tiene límites: si abrís muchas apps a la vez o querés multitarea exigente, vas a notar recargas y cierres. Es un celular para ir “al grano”.

En cámaras, ofrece un sensor trasero de 32 MP y una frontal de 8 MP. Con buena luz, cumple para fotos sociales y videollamadas; en baja luz, el rendimiento suele depender más del procesamiento que del número de megapíxeles, aunque suma modo noche y funciones de IA.

En diseño, Motorola le pone un toque diferencial con acabado tipo cuero vegano, protección IP52 contra salpicaduras y lector de huellas lateral, tres detalles que lo hacen más “redondo” para el uso diario. La contra más clara: no tiene NFC, así que no sirve para pagos sin contacto.

Motorola Moto E15 - Interna 2 Android 14 Go y Helio G81: rinde en lo básico, pero sin NFC para pagos. Motorola

Precio en Mercado Libre: por qué la oferta lo vuelve atractivo

El dato que termina de empujar la compra es el recorte de precio: en Mercado Libre aparece a $159.999 desde $259.999 (38% off), y con opción de financiación (según la publicación).

En ese rango, el Moto E15 de Motorola se posiciona como una opción lógica para primer celular, segundo equipo, o para quien busca un teléfono confiable para lo cotidiano con pantalla grande y batería generosa, asumiendo el recorte en resolución, potencia y funciones premium. Si tu prioridad es autonomía y uso simple, es de esas ofertas que vale la pena mirar dos veces.