Motorola lanza el motorola signature en Argentina para desafiar a los gigantes

El mercado móvil local se sacude con un lanzamiento de clase mundial. La marca Motorola presentó oficialmente el motorola signature en Argentina , un teléfono ultra premium que no solo destaca por su elegancia, sino que redefine los estándares de potencia y fotografía para competir directamente en lo más alto del segmento de lujo.

Este dispositivo marca un hito en la estrategia de la compañía, consolidando su compromiso con la innovación. No se trata solo de un smartphone potente, sino de una propuesta integral que combina materiales aeronáuticos, inteligencia artificial de vanguardia y servicios exclusivos. Con este movimiento, la firma busca atraer a los usuarios más exigentes que priorizan tanto el estilo como el rendimiento extremo en su día a día.

Con un grosor de apenas 6,99 mm, el motorola signature es el teléfono con cuatro curvas más delgado de su categoría. Su estructura integra un "marco de aluminio de calidad aeronáutica" y acabados inspirados en textiles de lujo, disponibles en dos colores exclusivos: Pantone Martini Olive y Pantone Carbon.

¿Es posible combinar tal delgadez con una resistencia de grado militar? Sorprendentemente, sí. El dispositivo cuenta con certificaciones IP68 e IP69 para protección contra agua y polvo, y está reforzado con Corning Gorilla Glass Victus 2. Además, es el único en su tipo que cumple con los estándares de durabilidad de grado militar, funcionando perfectamente en temperaturas extremas y altitudes elevadas.

El sistema de cámaras es, sin duda, el corazón de este lanzamiento. El motorola signature fue galardonado con Dxomark Gold Label como la mejor cámara en un teléfono ultradelgado , y se posiciona actualmente en el "top 3 de cámaras en América Latina. Su sensor principal de 50 MP Sony Lytia ofrece Dolby Vision para videos con calidad cinematográfica y capacidad de grabación en 8K.

Con solo 6,99 mm de grosor, este teléfono de Motorola es el más delgado de su categoría.

El conjunto se completa con:

Un teleobjetivo periscopio de 50 MP con zoom óptico de 3x y Super Zoom Pro de 100x.

Objetivo ultra gran angular de 50 MP con campo de visión de 122°.

Cámara para selfies de 50 MP con tecnología Quad Pixel y video 4K.

La integración de moto ai optimiza cada captura, asegurando que los colores y tonos de piel sean Pantone Validated, simulando la gama de colores del mundo real con una precisión asombrosa.

Motorola Signature-Argentina - Interna 2 La cámara del motorola signature obtuvo el reconocimiento Gold Label de DXOMARK por su calidad superior. Motorola

Potencia Snapdragon 8 Gen 5 y una batería líder en Argentina

Impulsado por la plataforma Snapdragon 8 Gen 5 de 3 nm, este Motorola ofrece un rendimiento fluido incluso en las tareas más exigentes. Además, es el primer smartphone con un sistema de refrigeración de metal líquido con malla de cobre, tecnología que mantiene bajas las temperaturas durante sesiones intensas de gaming o edición de video.

En cuanto a la autonomía, el dispositivo integra una batería de 5200 mAh, la más grande en su categoría, que promete hasta 52 horas de uso. ¿Te quedaste sin carga? La tecnología TurboPower de 90 W permite obtener energía para todo el día en solo 7 minutos, eliminando la ansiedad por los enchufes.

Finalmente, la marca garantiza longevidad con hasta siete años de actualizaciones de seguridad, la mejor política de actualización de Motorola hasta la fecha. Con este lanzamiento, el panorama tecnológico nacional entra en una nueva era de sofisticación y soporte a largo plazo.