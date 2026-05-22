Tres Motorola gama media alta que se consiguen en Mercado Libre por menos de $650.000 .

Renovar el celular sin entrar en la gama más cara del mercado todavía es posible si se revisan bien las opciones disponibles. En Mercado Libre aparecen tres modelos de Motorola por debajo de los $650.000 que combinan pantallas grandes, conectividad 5G, buen almacenamiento y funciones pensadas para el uso diario. Los protagonistas son el Motorola Edge 50 , el Motorola Edge 60 Fusion y el Moto G86 .

El Motorola Edge 50 es el más caro de esta selección, pero también uno de los más completos en términos de memoria.

El Motorola Edge 50 es el más caro de esta selección, pero también uno de los más completos en términos de memoria. El equipo se consigue en Mercado Libre a $610.999 y puede pagarse en 6 cuotas de $137.464.

Su principal atractivo está en la combinación de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Esto lo vuelve una opción interesante para quienes usan muchas aplicaciones, guardan fotos, videos, archivos pesados o simplemente quieren un teléfono con margen para varios años de uso.

El dispositivo tiene una pantalla de 6,67 pulgadas, compatibilidad con redes 5G y viene desbloqueado para utilizarlo con la compañía telefónica que prefiera el usuario. En cámaras, ofrece un sensor trasero de 50 megapíxeles y una cámara frontal de 32 megapíxeles, una configuración suficiente para redes sociales, videollamadas y fotografía cotidiana.

También suma batería de 5 Ah, resistencia al agua y tarjeta eSIM incluida. Por precio y características, es el modelo más orientado a quienes priorizan almacenamiento, rendimiento y una experiencia más cercana a la gama alta.

Motorola Edge 60 Fusion: equilibrio entre precio y prestaciones

motorola-edge-60-fusion-colors El Motorola Edge 60 Fusion aparece como una alternativa muy competitiva dentro de esta lista. Motorola

El Motorola Edge 60 Fusion aparece como una alternativa muy competitiva dentro de esta lista. Su precio es de $539.999 y puede comprarse en 6 cuotas de $121.490. Queda por debajo del Motorola Edge 50, pero conserva varias prestaciones atractivas.

El equipo cuenta con pantalla POLED de 6,7 pulgadas, conectividad 5G y está liberado para usarlo con cualquier operadora. En fotografía, incorpora dos cámaras traseras de 50 y 13 megapíxeles, además de una cámara frontal de 32 megapíxeles.

La batería es de 5,2 Ah y la memoria interna llega a 256 GB. Si bien ofrece menos almacenamiento que el Motorola Edge 50, sigue siendo una capacidad adecuada para la mayoría de los usuarios. Además, incluye reconocimiento facial, sensor de huella dactilar, resistencia al agua, al polvo y a caídas.

En la comparación general, el Motorola Edge 60 Fusion se presenta como el punto medio más atractivo. Tiene buen diseño, pantalla de calidad, protección reforzada y un precio más bajo que el modelo superior.

Moto G86: la opción más económica

moto g86c A prueba de agua y con 5G, el Moto G86 es una propuesta equilibrada a precio reducido. Motorola

El Moto G86 es el más accesible de los tres. En Mercado Libre figura a $489.999 y puede pagarse en 6 cuotas de $110.241. Su propuesta apunta a quienes buscan un celular moderno, con 5G y buenas especificaciones, pero sin acercarse al techo de los $650.000.

El equipo incorpora una pantalla HDR10+ pOLED de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, una característica clave para lograr una navegación más fluida. También cuenta con procesador Dimensity 7300 Octa-Core de 2.5 GHz, acompañado por 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

En cámaras, suma tres sensores traseros de 16, 8 y 2 megapíxeles, junto con una cámara frontal de 32 megapíxeles. También incluye batería de 5,2 Ah, resistencia al agua, protección frente al polvo y caídas, reconocimiento facial y sensor de huella.

Entre los tres modelos, el Moto G86 es el más conveniente para quienes buscan precio. El Motorola Edge 60 Fusion ofrece el mejor equilibrio general, mientras que el Motorola Edge 50 queda como la opción más potente para quienes necesitan más memoria y almacenamiento.