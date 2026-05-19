Motorola anuncia dos nuevas incorporaciones premium a su catálogo de dispositivos

Motorola presenta de forma oficial su nueva línea de productos de lujo en colaboración con Swarovski . Esta alianza estratégica busca transformar los dispositivos tecnológicos cotidianos en verdaderas piezas de alta joyería, combinando la innovación de la ingeniería móvil con la sofisticación de los cristales tallados para el público premium.

El mercado de la telefonía móvil de alta gama demanda cada vez más elementos que reflejen el estilo de vida y la individualidad de los consumidores. A través de la plataforma especializada de colecciones exclusivas, la marca estadounidense responde a esta tendencia uniendo fuerzas con firmas referentes del diseño global, la moda contemporánea y el sector del audio premium para concebir experiencias sensoriales únicas en el segmento celular.

La edición denominada Brilliant Collection se inspira en las constelaciones del cielo nocturno, utilizando el brillo, la textura y el color para estructurar una propuesta sin precedentes. Los componentes estéticos se seleccionan con cuidado para evocar sensaciones de asombro y tranquilidad. En esta oportunidad, los elementos decorativos amatista se disponen sobre un patrón que emula un acolchado en tres dimensiones, complementando el tono Violet Indigo elegido por la marca. Este acabado textil basado en la seda otorga un fondo lujoso que realza las propiedades ópticas del dispositivo.

El esplendor cósmico del Motorola Signature

Esta sofisticada propuesta estética se plasma en el nuevo Motorola Signature, una línea que destila inventiva y refinamiento técnico. El terminal encarna el compromiso de la empresa con la excelencia en el sector ultrapremium. Los usuarios disfrutan en este dispositivo de lo que la entidad DXOMARK califica de forma literal como "la mejor cámara de su categoría", sumando un rendimiento de inteligencia artificial de última generación gracias a la plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 5.

Adicionalmente, el teléfono posee la batería más grande de su segmento entre los modelos ultradelgados. El diseño exterior incluye 20 cristales de amatista colocados minuciosamente a mano que captan la luz ambiental con cada movimiento.

Motorola Signature

Alta fidelidad en los nuevos Moto Buds 2

El glamour de la colección se extiende al segmento del audio inteligente. Los auriculares Moto Buds 2 plus relucen con 12 gemas incrustadas en cada audífono, convirtiéndose en joyas de uso diario. El estuche de carga, ornamentado con 41 piezas distribuidas alrededor del icónico logotipo de la firma, asegura hasta 40 horas completas de reproducción autónoma. Para garantizar un desempeño acústico excelente, la tecnología de sonido de Bose calibra la salida de audio, proporcionando una experiencia envolvente y rica en matices. Al igual que el smartphone, este modelo adopta el color Violet Indigo desarrollado junto al instituto Pantone, respondiendo a la creciente demanda de herramientas que potencien el estilo de vestir personal.

Motorola-Swarovski - Interna 3 Los audífonos Moto Buds 2 plus integran una sofisticada ingeniería de sonido envolvente de alta definición. Motorola

Expansión de colecciones y disponibilidad local

La estrategia de la compañía se desarrolla mediante la plataforma de colecciones temáticas. Desde el primer lanzamiento de esta serie premium en agosto, hasta la reciente edición dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la meta principal se mantiene firme: vincular las pasiones de los consumidores con especificaciones técnicas significativas. Los nuevos dispositivos ingresan al mercado de forma inminente, abriendo una ventana de comercialización para el segmento de alta gama en Argentina. La fusión definitiva entre la moda de vanguardia y el rendimiento digital establece un precedente claro para los futuros lanzamientos de la industria de la telefonía.