El Hot Sale terminó, pero Mercado Libre ofrece tres Motorola por menos de $200.000

El Hot Sale terminó, pero algunas ofertas siguen activas en Mercado Libre . En la categoría celulares, Motorola aparece con tres modelos que apuntan al segmento de entrada y tienen un punto en común: todos se ubican por debajo de los $200.000.

Las opciones son el Moto G06 , el Moto E15 y el Moto G05 , tres equipos pensados para usuarios que buscan funciones básicas, buena autonomía y almacenamiento suficiente para el uso diario. No son celulares de alta gama ni están orientados a quienes necesitan máximo rendimiento, pero sí pueden resultar convenientes para redes sociales, mensajería, navegación, videos y tareas cotidianas.

Además, los tres modelos son liberados o desbloqueados , por lo que permiten elegir la compañía telefónica que prefiera cada usuario. Ese detalle suma flexibilidad al momento de comprar, especialmente para quienes ya tienen una línea activa y solo buscan cambiar el dispositivo.

Android 14 Go y Helio G81: un Motorola que rinde para cada día.

El Motorola Moto E15 es una de las alternativas más accesibles de la lista. Cuenta con 2 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento interno y posibilidad de expansión mediante tarjeta microSD de hasta 1 TB. Su pantalla de 6,67 pulgadas tiene resolución HD+ y tasa de refresco de 90 Hz, una característica útil para una navegación más fluida.

En rendimiento, integra un procesador MediaTek Helio G81, acompañado por Android Go 14. Su batería de 5200 mAh es uno de sus puntos más fuertes, ya que apunta a ofrecer buena duración para el uso diario.

También incluye cámara principal de 32 MP, cámara frontal de 8 MP, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, USB-C, radio FM, lector de huellas, reconocimiento facial y resistencia a salpicaduras con certificación IP52.

Moto G05 Pantallas grandes, baterías duraderas y precios bajos posicionan a Motorola fuerte en gama baja local. Motorola

El Moto G05, por su parte, sube la apuesta dentro de este rango. Tiene 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, batería de 5200 mAh y sistema operativo Android 15. Su pantalla LCD es de 6,7 pulgadas y suma una cámara principal de 50 MP, con tecnología Quad Pixel y funciones de inteligencia artificial para mejorar retratos y fotos con poca luz.

También incorpora procesador MediaTek Helio G81 Extreme, sensor de huella dactilar, resistencia a salpicaduras, vidrio Corning Gorilla Glass 3 y acabado de cuero vegano. En la caja se incluye teléfono móvil, cubierta protectora, cargador e instructivo.

Filtración Motorola moto g06 - Interna 2 El Motorola Moto G06 ofrece 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna. Motorola

Cuánto cuestan los tres Motorola en Mercado Libre

El tercer modelo disponible es el Moto G06, que ofrece 4 GB de RAM, 64 GB de memoria interna y condición de dispositivo liberado. Es una opción simple para quienes buscan un celular económico, con almacenamiento básico y sin quedar atados a una operadora específica.

En precios, el Motorola Moto E15 aparece como el más barato de la selección: figura a $160.499, con 19% de descuento y financiación en 6 cuotas de $36.109. El Moto G06 se ubica a $179.549, con 40% de descuento y 6 cuotas de $40.395. El Moto G05 aparece a $179.999, con 6 cuotas de $40.496.

Por precio y características, el Moto E15 puede servir para quienes priorizan gastar lo menos posible. El Moto G05, en cambio, resulta más completo por su cámara de 50 MP, Android 15, 4 GB de RAM y diseño más cuidado. El Moto G06 queda como una alternativa intermedia para quienes buscan un equipo Motorola económico y liberado.