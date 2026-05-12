Hot Sale en Mercado Libre: un iPhone quedó a menos de $1 millón

El Hot Sale ya está en marcha en la Argentina y una de las publicaciones que más puede traccionar interés dentro de Mercado Libre es la de un iPhone que quedó a menos de $1 millón. Se trata del iPhone 13 de 128 GB en color blanco estelar, un modelo de Apple que aparece en la tienda oficial con rebaja y financiación en 12 cuotas.

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, el Hot Sale es uno de los eventos más fuertes del comercio online local y concentra durante tres días descuentos, cuotas y promociones especiales en cientos de marcas. En ese contexto, los productos de tecnología suelen quedar entre los más buscados, sobre todo cuando se trata de un iPhone con precio rebajado.

Más allá del descuento puntual, el iPhone 13 sigue siendo un equipo que conserva varios atributos fuertes para el uso diario. Aunque ya fue superado por generaciones posteriores, todavía se sostiene como una opción confiable para quienes buscan buen rendimiento, cámaras sólidas y una experiencia fluida dentro del ecosistema de Apple.

Entre las características del equipo aparece una pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, un tamaño que mantiene un equilibrio entre comodidad y buena experiencia visual. Ese formato le permite al iPhone responder bien tanto para ver videos y series como para navegar, editar fotos o usar aplicaciones de todos los días .

La publicación también indica que este iPhone cuenta con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Para muchos usuarios, esa configuración sigue siendo suficiente para guardar fotos, videos, apps y archivos sin quedar ajustado enseguida, sobre todo en un uso cotidiano.

iphone 13 El iPhone 13 combina pantalla Super Retina XDR, chip A15 Bionic y doble cámara de 12 MP. Shutterstock

En rendimiento, el modelo incorpora el chip A15 Bionic, uno de los puntos que más ayudó a sostener su vigencia con el paso del tiempo. Ese procesador le da al iPhone un desempeño ágil en multitarea, redes sociales, grabación de video, juegos y otras funciones exigentes.

Otro de los apartados fuertes está en la fotografía. El iPhone 13 suma un sistema avanzado de dos cámaras de 12 MP, con lente gran angular y ultra gran angular, además de Estilos Fotográficos, HDR Inteligente 4, modo Noche y grabación de video 4K HDR en Dolby Vision. A eso se suma una cámara frontal TrueDepth de 12 MP con modo Noche y también grabación 4K HDR.

En video, además, este iPhone incorpora Modo Cine con baja profundidad de campo y cambios de enfoque automáticos. Es una herramienta que le da un plus a quienes usan mucho el celular para grabar contenido y buscan resultados más prolijos sin tener que dar el salto a equipos mucho más caros.

Cuánto cuesta este iPhone en pleno Hot Sale

La ficha del producto también destaca una autonomía de hasta 19 horas de reproducción de video, además de diseño resistente con Ceramic Shield, resistencia al agua IP68 y compatibilidad con accesorios MagSafe. Son detalles que ayudan a explicar por qué el iPhone 13 todavía se mantiene como una opción atractiva dentro del catálogo de Apple.

Según la publicación compartida, el precio anterior de este iPhone era de $1.399.999 y ahora figura a $999.999, lo que representa un 28% de descuento. Además, se ofrece en 12 cuotas de $83.333,25, una financiación que le agrega otro atractivo en el marco del Hot Sale.

Con ese valor, el iPhone 13 logra perforar una barrera simbólica dentro de los celulares de Apple y se mete entre las ofertas que más pueden llamar la atención durante estas jornadas de descuentos. En este caso, el equipo queda en Mercado Libre a menos de $1 millón, con 128 GB de almacenamiento y financiación en 12 cuotas.