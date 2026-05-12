Hot Sale 2026: vuelos baratos, cuotas y descuentos para viajar por Argentina y al exterior

El calendario de compras online volvió a abrir una ventana clave para quienes planifican viajes. En medio del Hot Sale 2026, las aerolíneas, las low cost y las empresas vinculadas al turismo salieron a disputar clientes con descuentos, cuotas sin interés y tarifas promocionales para volar dentro y fuera del país.

La nueva edición del evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico comenzó el lunes 11 de mayo y se extenderá hasta el miércoles 13 a las 23:59. En esta oportunidad participan más de 800 empresas y el rubro viajes aparece entre los más consultados, en un escenario donde el consumidor compara más, busca financiación y decide con el precio final sobre la mesa.

Aerolíneas Argentinas se sumó al Hot Sale con un 10% de descuento para destinos nacionales e internacionales. La promoción rige entre el 11 y el 13 de mayo y permite comprar pasajes con fecha de regreso hasta el 13 de diciembre de 2026. La compañía también incorporó financiación de hasta 12 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas, entre ellos Galicia, Santander, Macro, BBVA, ICBC, Banco Nación y Supervielle.

Flybondi apuntó al mismo público con su campaña HotFly , que ofrece rebajas de hasta el 25% para viajar por Argentina y la región entre agosto y diciembre. Entre las tarifas difundidas aparecen tramos a Córdoba desde $31.999 finales y a Bariloche desde $52.499. Para Brasil, la low cost promociona vuelos a Río de Janeiro desde US$120 y a Florianópolis desde US$107 por tramo, además de opciones de temporada desde Buenos Aires y Córdoba.

La competencia también se trasladó a los vuelos internacionales. Iberia lanzó pasajes ida y vuelta a Europa desde menos de $2 millones, con Madrid desde $1.995.700 y alternativas hacia París, Ámsterdam, Atenas y Ginebra por valores apenas superiores. La campaña llega en la antesala del invierno europeo, período en el que la compañía prevé aumentar su operación hasta cuatro vuelos diarios entre Buenos Aires y Madrid.

Aerolínea GOL La aerolínea brasileña es una de las más importantes de la región. Shutterstock

Plus Ultra también buscó posicionarse en esa ruta con tarifas desde US$1.009 ida y vuelta para sus vuelos directos entre Buenos Aires y Madrid, con impuestos y equipaje despachado incluidos. GOL, por su parte, activó descuentos de hasta el 20% y un 10% adicional con el cupón HOTGOL10 para viajar a destinos de Brasil, el Caribe, Estados Unidos y Europa. La propuesta incluye ciudades como Río de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, Maceió, Natal, Aruba, Punta Cana, Lisboa y Nueva York.

Más que pasajes: asistencia, aeropuertos y consumo online

JetSMART no participa formalmente del Hot Sale, pero salió a competir con su propio Smart Sale. En su sitio oficial exhibe tarifas base desde $13.477 para rutas como Mendoza-Salta y desde $13.641 para vuelos entre Buenos Aires y Córdoba, aunque esos valores pueden variar al sumar tasas, impuestos y servicios adicionales. En vuelos regionales, la empresa muestra opciones hacia Santiago de Chile desde Mendoza y Buenos Aires.

Las promociones turísticas no se agotan en los pasajes. Assist Card anunció descuentos de hasta el 55% en asistencia al viajero, con 12 cuotas sin interés y beneficios para pagos en una sola cuota. Aeropuertos Argentina también se sumó con rebajas de hasta el 75% en tiendas y servicios de Ezeiza, Aeroparque, Bariloche y Mendoza, incluyendo estacionamiento, salas VIP, traslados, embalaje de equipaje y locales comerciales.

El movimiento se da en un Hot Sale marcado por compras más planificadas. En las primeras cinco horas, Tiendanube registró casi 50.000 transacciones por más de $4.482 millones, con un ticket promedio de $91.374. La tarjeta de crédito concentró el 47% de las operaciones, mientras que las transferencias bancarias alcanzaron el 19%. Indumentaria, salud y belleza, hogar y productos de mayor valor, como materiales de construcción, lideraron las ventas iniciales.