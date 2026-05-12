Hot Sale 2026 y Mercado Libre: consejos para comprar de forma segura
Mercado Libre y cientos de marcas participan del Hot Sale en Argentina con descuentos, cuotas y ofertas especiales en miles de productos.
El Hot Sale se convirtió en uno de los eventos de compras online más esperados en Argentina. Durante varios días, miles de marcas ofrecen descuentos, cuotas y promociones especiales en productos de tecnología, indumentaria, viajes, electrodomésticos y mucho más.
En esta edición, plataformas como Mercado Libre volvieron a concentrar gran parte de las búsquedas y ventas. Muchos usuarios comparan precios, revisan envíos y siguen las promociones minuto a minuto para encontrar las mejores oportunidades. El evento también genera expectativa entre quienes esperan este momento del año para realizar compras importantes o adelantar regalos.
Consejos para comprar de forma segura durante el Hot Sale 2026 en Mercado Libre
Mercado Libre recomienda tener en cuenta algunas buenas prácticas para operar de forma segura dentro de la plataforma:
- Realizar toda la operación dentro de Mercado Libre: desde la compra hasta el pago y la comunicación con el vendedor. Evitar compartir datos personales o continuar la transacción por fuera de la plataforma.
- Revisar la reputación del vendedor: chequear calificaciones, opiniones de otros usuarios y el historial de ventas antes de comprar.
- Desconfiar de ofertas por fuera del sitio o precios poco verosímiles: promociones que llegan por redes sociales, WhatsApp o email y redirigen a sitios externos pueden ser intentos de fraude.
- Siempre pagar con Mercado Pago dentro de la plataforma: esto garantiza que la operación esté protegida y permite acceder a herramientas de seguimiento y resolución ante inconvenientes.
- Seguir el estado del envío desde la app: permite tener trazabilidad de la compra y recibir notificaciones en tiempo real.