Hot Sale 2026 y Mercado Libre: consejos para comprar de forma segura

Mercado Libre y cientos de marcas participan del Hot Sale en Argentina con descuentos, cuotas y ofertas especiales en miles de productos.

El Hot Sale se convirtió en uno de los eventos de compras online más esperados en Argentina. Durante varios días, miles de marcas ofrecen descuentos, cuotas y promociones especiales en productos de tecnología, indumentaria, viajes, electrodomésticos y mucho más.

En esta edición, plataformas como Mercado Libre volvieron a concentrar gran parte de las búsquedas y ventas. Muchos usuarios comparan precios, revisan envíos y siguen las promociones minuto a minuto para encontrar las mejores oportunidades. El evento también genera expectativa entre quienes esperan este momento del año para realizar compras importantes o adelantar regalos.

Como cada año, el Hot Sale se extendió de sus originales tres días a una semana completa de descuentos. Foto: Archivo MDZ Hot Sale Archivo

Consejos para comprar de forma segura durante el Hot Sale 2026 en Mercado Libre Mercado Libre recomienda tener en cuenta algunas buenas prácticas para operar de forma segura dentro de la plataforma: