Aprendé a crear contraseñas seguras y únicas para cada cuenta, proteger tus datos y navegar por internet con mayor tranquilidad y seguridad.

Crear contraseñas seguras es fundamental para proteger tu información en internet. Hoy, muchas cuentas contienen datos personales, fotos y documentos importantes. Usar una contraseña débil puede facilitar que alguien acceda a tus cuentas sin tu permiso.

Consejos para crear contraseñas seguras y proteger tu información Lo primero que hay que evitar es generar contraseñas obvias. Nombres, fechas de cumpleaños o palabras comunes son fáciles de adivinar. Aunque sean fáciles de recordar, no ofrecen seguridad real. Siempre es mejor buscar combinaciones únicas y complejas.

Una buena estrategia es usar frases largas o combinaciones de letras, números y símbolos. Por ejemplo, en lugar de “gato123”, se puede usar algo como “G4t0$EnC@s4!2025”. Cuanto más larga y variada sea la contraseña, más difícil será de descifrar.

contraseña Cómo crear contraseñas seguras. Otra recomendación útil es no repetir la misma contraseña en varias cuentas. Si un servicio se ve comprometido, todas tus demás cuentas estarían en riesgo. Lo ideal es crear contraseñas únicas para cada plataforma que uses.

Para no olvidar tantas contraseñas, podés usar un gestor de contraseñas confiable. Estas herramientas almacenan tus contraseñas de forma segura y solo necesitas recordar una principal. Además, muchos generadores crean contraseñas fuertes automáticamente.