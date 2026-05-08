Qué conviene comprar en el Hot Sale 2026 y cómo detectar ofertas reales

Diego Marín, director de Comitiva Cuyo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), anticipó cómo será el Hot Sale 2026 en Argentina, que se desarrollará del 11 al 13 de mayo con más de 800 marcas, descuentos, cuotas sin interés y promociones especiales. También brindó recomendaciones para comprar de forma segura y evitar estafas.

En diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio, Marín explicó que “el Hot Sale es una iniciativa que impulsa la Cámara Argentina de Comercio Electrónico” y destacó que “esta va a ser la edición número 13”. Según indicó, el objetivo principal del evento es “potenciar la economía digital”.

08-05-2026 - MC - DIEGO MARIN - DIRECTOR DE COMITIVA CUYO DE CACE - Hot Sale

El referente de CACE señaló que durante los tres días habrá “muchas cuotas, mucho financiamiento, cuotas sin interés, y unos descuentos que arrancan desde el 10% en adelante”. También remarcó que algunos comercios extenderán las promociones hasta el domingo bajo la modalidad “Hot Week”.

Marín sostuvo que la financiación “va a ser la estrella” de esta edición y anticipó que algunos bancos ofrecerán “18 y hasta 24 cuotas”. En ese sentido, consideró que “tecnología e indumentaria van a ser los rubros que más financiación pueden llevar”.

Además, recordó que el año pasado el Hot Sale “logró una facturación de casi 600 mil millones de pesos”, con “11 millones de unidades” vendidas. Para este año, aseguró: “Esperamos superar ese número”.

Sobre las categorías más buscadas, afirmó que “Electro pensamos que va a picar en punta”, especialmente por la cercanía del Mundial. También adelantó promociones específicas en distintos horarios. “De 20 a 22 horas está la mega oferta de Noche Bomba, donde hay descuentos que arrancan en el 20%”, indicó. Asimismo, agregó que el miércoles 13 de mayo, antes del cierre del evento, “hay ofertas donde el mínimo es 50%”.

Cómo funciona el control de precios y las recomendaciones para comprar seguro

Consultado por la polémica sobre los descuentos reales, Marín aseguró que desde la organización realizan controles junto a la Universidad de Buenos Aires. “Nos ocupamos de la organización del evento, la fiscalización de los precios de los productos para que el consumidor final siempre tenga la mejor experiencia”, explicó.

En esa línea, detalló que las empresas adheridas “tienen que asegurarnos que van a otorgar un descuento del mínimo del 10% y cuotas sin interés”. Además, indicó que el monitoreo se realiza mediante un sistema técnico de “scrapping”, que compara precios previos con las promociones publicadas durante el evento.

El directivo remarcó la importancia de ingresar únicamente a sitios oficiales para evitar fraudes y recordó que las promociones válidas corresponden exclusivamente a las marcas registradas dentro de la plataforma oficial del Hot Sale.