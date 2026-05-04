Vuelve el Hot Sale con más de 800 marcas: cuándo arranca y qué promociones se esperan

El Hot Sale 2026 se realizará del 11 al 13 de mayo con más de 800 marcas y más de 15.000 promociones activas. El evento, uno de los más fuertes del comercio electrónico en Argentina, llega tras un 2025 récord para el sector, que facturó $34 billones y creció 55% interanual, consolidando el canal digital en el consumo diario.

El Hot Sale incluye promociones que van desde financiamiento sin interés hasta descuentos en el precio de los productos. Foto: shutterstock

El crecimiento del e-commerce dejó de ser coyuntural y pasó a ser estructural. Con más de 25 millones de compradores online, el canal digital amplió su alcance y se integró a los hábitos de compra.

En este contexto, el Hot Sale organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) buscará sostener el ritmo de ventas en un escenario donde los usuarios comparan más, investigan precios y planifican antes de concretar una compra.

Casi el 50% de las empresas participantes son pymes

3 de cada 10 marcas provienen del interior del país

Desde la organización destacan que el evento se consolida como una oportunidad para acceder a mejores condiciones de financiación, además de descuentos reales. En ese marco, el Hot Sale concentra compras que antes se distribuían a lo largo del año.

Descuentos y cuotas: las claves de esta edición

Las marcas ajustaron sus estrategias a este escenario, con foco en precio y facilidades de pago. Para participar, deberán cumplir condiciones mínimas:

5% de descuento con tres o más cuotas sin interés, o

10% de rebaja directa sobre el precio de lista

A partir de ese piso, cada empresa definirá la profundidad de sus promociones. También habrá ofertas por tiempo limitado y acciones especiales hacia el cierre, donde suelen aparecer los descuentos más agresivos.

Qué se podrá encontrar durante el Hot Sale 2026

El sitio oficial organizará las ofertas en 11 categorías, desde tecnología y electrodomésticos hasta viajes, indumentaria, supermercado y servicios.

Para facilitar la experiencia de compra, se suman herramientas clave:

Filtros por precio, descuento y financiación

Rankings de productos más buscados

Secciones de ofertas destacadas y liquidaciones

Además, volverán algunas de las dinámicas más esperadas:

Mega Ofertas Bomba y Noche Bomba: promociones por tiempo limitado en horarios específicos

Mega Ofertas Top Estrella: productos destacados para comparar entre marcas

Mega BOOM: el último día (13/5 de 22 a 00) con descuentos mínimos del 50%

Sección Descolocados: productos fuera de temporada con rebajas desde el 40%

Cybot: asistente con inteligencia artificial para buscar, comparar y recibir recomendaciones

Un evento que apunta a decisiones más informadas

La edición 2026 combina volumen de ofertas con herramientas de búsqueda más precisas. El objetivo es acompañar a un consumidor que ya no solo busca precio, sino también información y mejores condiciones para decidir cuándo y cómo comprar.