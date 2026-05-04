Cortes de luz en Ciudad, Guaymallén y otros siete departamentos este martes: zonas afectadas y horarios
Edemsa anticipó que habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 5 de mayo. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en nueve departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este martes 5/5
Ciudad
- En calle Sargento Cabral, entre Boulogne Sur Mer y Huarpes, y zonas aledañas. De 10.00 a 12.00 h.
Guaymallén
- En calle Azcuénaga, entre Gutiérrez y Juan Godoy. Entre calles Pedro Vargas, Suriani, Cochabamba y Los Nogales. En calle Helen Keller, hacia el sur de Cochabamba, y áreas adyacentes; Villa Nueva. De 9.45 a 13.45 h.
Luján
- En calle Terrada, entre Zapiola y Azcuénaga. En calle Zapiola, hacia el este de Terrada. En calle Anchorena, hacia el este de Terrada, y adyacencias; Mayor Drummond. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de calle Talcahuano con Ricardo Videla y áreas adyacentes; La Puntilla. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En calle Rodríguez Peña, entre Gabrielli y Rodríguez, y adyacencias; Luzuriaga. De 15.00 a 19.00 h.
- En la intersección de callejón Zanichelli con calles Proyectada I178 e I177. En el barrio Remedios de San Martín y áreas adyacentes. De 9.15 a 13.15 h.
- En la Ruta Provincial N°50, entre calles Pueyrredón y Cépparo. En calle Tomasini de Carrillo, hacia el sur de Ruta Provincial N°50, y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.45 a 11.45 h.
Lavalle
- Entre calles N°9, Cerro Aconcagua, Belgrano y Garibaldi; Costa de Araujo. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Núñez, entre Félix Araujo y Belgrano, y adyacencias; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En calle Ahumada, hacia el este de 6 de Setiembre. En la Ruta Provincial N°88. En callejón Aveiro, en loteo Moyano y áreas adyacentes; Villa Bastías. De 9.45 a 13.45 h.
- En la Ruta Provincial N°89, entre calles El Álamo y Nueva Furno. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En la intersección de calle Calderón con Finca Vollmer. En calle Buenos Aires y zonas aledañas; La Primavera. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles 25 de Noviembre, Berutti, San Martín y Lavalle. De 10.30 a 14.30 h.
San Carlos
- En calle Muzaber, entre Florida y calle N°1. En bodega L´Eternidat; Chilecito. De 9.15 a 12.15 h.
San Rafael
- Entre calles Gaviola, La Correina, Avecilla y callejón Agrario; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Los Filtros, El Toledano, Victorino de la Plaza y Las Glicinas. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles La Falda, Gomensoro, Los Nogales y Tiburcio Benegas; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Blanch, entre Jara y Ruta Provincial N°201; Jaime Prats. De 15.45 a 19.45 h.
- Entre calles Comodoro Py, Riobamba, Juan José Paso e Italia. De 15.00 a 19.00 h.